Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme! "2 avans 3'te biter"

Fenerbahçe dev derbide deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş’ı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe sosyal medya hesabından gündem olacak paylaşımlar geldi.

‘‘2 AVANS 3’TE BİTER’’

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2 avans 3'te biter" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan sarı-lacivertliler bu paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaptı. Fenerbahçe, "Boğazın tek hakimi Fenerbahçe'dir" notunu düştü.

DERBİDE 2-0 GERİDEN GELDİ!

Dev derbide Beşiktaş sahasında 2-0 öne geçse de Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kart sonrası oyundan düştü. Fenerbahçe önce İsmail Yüksek, ardından Asensio ile gol bularak devreye 2-2 girdi. Maçın son anlarında Jhon Duran ile bir gol daha bulan sarı-lacivertliler sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılarak taraftarlarını sevine boğdu.

FENERBAHÇE'DEN FATİH SULTAN MEHMED PAYLAŞIMI

Siz bunun ne anlama geldiğini iyi biliyorsunuz 😄 pic.twitter.com/u0uEIYdfsM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 2, 2025

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Siz bunun ne anlama geldiğini iyi biliyorsunuz'' ifadelerinde bulundu.

OLAY PAYLAŞIM DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'den bir paylaşım daha!

''Beşiktaş Park ✅''

ASENSIO PAYLAŞIMI GELDİ

Fenerbahçe sosyal medya hesabından bugünün gol atan oyuncularından olan Asensio için; ''Masterclass Matador. Marco Asensio!'' paylaşımında bulundu.

İSMAİL YÜKSEK! ''GAME CHANGER...''

Fenerbahçe sosyal medya hesabından Milli futbolcu İsmail yüksek için de paylaşımda bulundu. ''Game Changer, İsmail Yüksek!''

''SAHİLDE HARİKA BİR GECE''

Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmesinin ardından ''Sahilde harika bir gece'' notuyla bir video paylaştı...