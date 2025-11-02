Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme! "2 avans 3'te biter"

Fenerbahçe dev derbide deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş’ı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe sosyal medya hesabından gündem olacak paylaşımlar geldi.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2 avans 3'te biter" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan sarı-lacivertliler bu paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaptı. Fenerbahçe, "Boğazın tek hakimi Fenerbahçe'dir" notunu düştü.
Dev derbide Beşiktaş sahasında 2-0 öne geçse de Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kart sonrası oyundan düştü. Fenerbahçe önce İsmail Yüksek, ardından Asensio ile gol bularak devreye 2-2 girdi. Maçın son anlarında Jhon Duran ile bir gol daha bulan sarı-lacivertliler sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılarak taraftarlarını sevine boğdu.
Siz bunun ne anlama geldiğini iyi biliyorsunuz 😄
Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Siz bunun ne anlama geldiğini iyi biliyorsunuz'' ifadelerinde bulundu.
OLAY PAYLAŞIM DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den bir paylaşım daha!
''Beşiktaş Park ✅''
Beşiktaş Park ✅
Fenerbahçe sosyal medya hesabından bugünün gol atan oyuncularından olan Asensio için; ''Masterclass Matador. Marco Asensio!'' paylaşımında bulundu.
Game Changer, İsmail Yüksek!
Fenerbahçe sosyal medya hesabından Milli futbolcu İsmail yüksek için de paylaşımda bulundu. ''Game Changer, İsmail Yüksek!''
Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmesinin ardından ''Sahilde harika bir gece'' notuyla bir video paylaştı...
Sahilde harika bir gece. 🪩
