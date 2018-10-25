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Fenerbahçe'den Comolli açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.10.2018 14:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü, Sportif Direktör Comolli'nin yetkilerine sınırlama getirildiğine yönelik çıkan iddialar hakkında bir açıklama yayınladı ve iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'den Comolli açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü, Sportif Direktör Comolli'nin yetkilerine sınırlama getirildiğine yönelik çıkan iddialar hakkında bir açıklama yayınladı ve iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada,

"Bugün bazı basılı yayın organlarında yer alan, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Selahattin Baki'nin tesislerimizdeki düzenden sorumlu birinci kişi olarak atandığı ve Sportif Direktörümüz Sayın Damien Comolli'nin yetkilerine sınırlama getirildiği iddia edilen haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Sportif Direktörümüz Sayın Damien Comolli'ye herhangi bir yetki sınırlaması getirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Selahattin Baki ise, yönetim kurulumuzu temsilen futbol şubemize destek vermektedir.

Ayrıca yine bazı medya organlarında görülen Şenol Çorlu'nun görevden alındığı yönündeki haberler de doğruyu yansıtmamaktadır. Bu ve benzeri spekülasyon yaratmaya yönelik haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Comolli ali koç

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