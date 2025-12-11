Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Brann maçında Sörloth görüşmesi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kazandı. Sarı-laciertli ekipte devre arası transfer dönemi için hareketlilik artarken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann karşılaşması öncesi transfer toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından alınan kararlar ise şöyle...

NEYE NİYET NEYE KISMET! BRANN MAÇINDA SORTLOTH GÖRÜŞMESİ...

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun iddialarına göre; Fenerbahçeli yöneticiler, Alexander Sörloth'un menajeriyle ya Brann maçı öncesi ya da maçtan hemen sonra masaya oturacak. Sörloth'u kadrosuna katmak için büyük uğraş veren sarı-laciertli ekip Brann maçı için gittiği Norveç'te oyuncunun temsilcileri ile bir araya geleceği öğrenildi.

''EN NESYRI VE SZYMANSKI ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN...''

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu, "Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski devre arasında şartlar ne olursa olsun teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmak istiyor. Szymanski bu ayrılık talebini bir kez daha yineledi." dedi.

Takımdaki performansı gün geçtikte daha da tartışılır hale gelen ve takımdan gönderilerek yeni transferlere maddi bir kaynak oluşturulmak istenen En-Nesyri'nin ayrılık isteği olumlu karşılanırken, yıldız isim için Arabistan piyasasından teklifler bekleniyor.

U17 DÜNYA KUPASI'NIN PARLAYAN İSMİ

Yağız Sabuncuoğlu, “Fenerbahçe, U17 Dünya Kupası'nda önemli performans sergileyen Mısırlı forvet Hamza Abdel Karim'in ailesiyle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek. Şartların uygun olması halinde teklif yapılacak.” diye konuştu.

SÜRPRİZ TEKLİF GELDİ!

Ederson'un ardından takımda yedek kaleci olarak görev alan fakat son dönemdeki performansı eleştirilen İrfan Can Eğribayat için de teklifler geliyor. İrfan Can Eğribayat için Polonya'dan resmi teklif geldi. Fenerbahçe bu teklifi değerlendirmek istiyor, İrfan Can da ayrılmaya sıcak bakıyor.

NENE SOL KANAT! SAĞA TRANSFER...

Fenerbahçe'de tekni direktör Tedesco'nun Nene'yi sol kanatta Kerem Aktürkoğlu ile birlikte rotasyonda kullanmak istediği öte yandan sağ kanat içinse transfer istediği ortaya çıktı.

OOSTERWOLDE İÇİN KRİTİK KARAR!

Premier Lig'den Jayden Oosterwolde'nin menajerini arayan temsilciler var. Fenerbahçe'nin Jayden için 20 ml € civarı teklif gelirse bu teklife sıcak bakacağı belirtildi.

YENİ ARDA GÜLER İDDİASI

Fenerbahçe, Finlandiya'da KuPS U19 forması giyen 16 yaşındaki Volkan Mutlu için girişimlere başladı. Oyuncunun transfer piyasasında yeni Arda Güler olarak lanse edildiği ve sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olduğu iddia edildi. Finlandiya u17 takımıylabirlikte 8 maça çıkan genç oyuncunun 1 golü bulunuyor.