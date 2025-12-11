SPOR

Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Brann maçında Sörloth görüşmesi

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann maçı öncesi Başkan Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek arasında transfer toplantısı gerçekleştirildi. Takımdan gönderilecek ve transfer edilecek isimler hakkında kararların alındığı görüşmenin ardından Sörloth, Oosterwolde, En-Nesyri ve İrfan Can eribayat ile ilgili flaş kararlar alındı. | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Brann maçında Sörloth görüşmesi
Burak Kavuncu
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kazandı. Sarı-laciertli ekipte devre arası transfer dönemi için hareketlilik artarken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann karşılaşması öncesi transfer toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından alınan kararlar ise şöyle...

NEYE NİYET NEYE KISMET! BRANN MAÇINDA SORTLOTH GÖRÜŞMESİ...

Fenerbahçe den dev transfer operasyonu! Brann maçında Sörloth görüşmesi 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun iddialarına göre; Fenerbahçeli yöneticiler, Alexander Sörloth'un menajeriyle ya Brann maçı öncesi ya da maçtan hemen sonra masaya oturacak. Sörloth'u kadrosuna katmak için büyük uğraş veren sarı-laciertli ekip Brann maçı için gittiği Norveç'te oyuncunun temsilcileri ile bir araya geleceği öğrenildi.

''EN NESYRI VE SZYMANSKI ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN...''

Fenerbahçe den dev transfer operasyonu! Brann maçında Sörloth görüşmesi 2

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu, "Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski devre arasında şartlar ne olursa olsun teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmak istiyor. Szymanski bu ayrılık talebini bir kez daha yineledi." dedi.

Fenerbahçe den dev transfer operasyonu! Brann maçında Sörloth görüşmesi 3

Takımdaki performansı gün geçtikte daha da tartışılır hale gelen ve takımdan gönderilerek yeni transferlere maddi bir kaynak oluşturulmak istenen En-Nesyri'nin ayrılık isteği olumlu karşılanırken, yıldız isim için Arabistan piyasasından teklifler bekleniyor.

U17 DÜNYA KUPASI'NIN PARLAYAN İSMİ

Fenerbahçe den dev transfer operasyonu! Brann maçında Sörloth görüşmesi 4

Yağız Sabuncuoğlu, “Fenerbahçe, U17 Dünya Kupası'nda önemli performans sergileyen Mısırlı forvet Hamza Abdel Karim'in ailesiyle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek. Şartların uygun olması halinde teklif yapılacak.” diye konuştu.

SÜRPRİZ TEKLİF GELDİ!

Fenerbahçe den dev transfer operasyonu! Brann maçında Sörloth görüşmesi 5

Ederson'un ardından takımda yedek kaleci olarak görev alan fakat son dönemdeki performansı eleştirilen İrfan Can Eğribayat için de teklifler geliyor. İrfan Can Eğribayat için Polonya'dan resmi teklif geldi. Fenerbahçe bu teklifi değerlendirmek istiyor, İrfan Can da ayrılmaya sıcak bakıyor.

NENE SOL KANAT! SAĞA TRANSFER...

Fenerbahçe den dev transfer operasyonu! Brann maçında Sörloth görüşmesi 6

Fenerbahçe'de tekni direktör Tedesco'nun Nene'yi sol kanatta Kerem Aktürkoğlu ile birlikte rotasyonda kullanmak istediği öte yandan sağ kanat içinse transfer istediği ortaya çıktı.

OOSTERWOLDE İÇİN KRİTİK KARAR!

Fenerbahçe den dev transfer operasyonu! Brann maçında Sörloth görüşmesi 7

Premier Lig'den Jayden Oosterwolde'nin menajerini arayan temsilciler var. Fenerbahçe'nin Jayden için 20 ml € civarı teklif gelirse bu teklife sıcak bakacağı belirtildi.

YENİ ARDA GÜLER İDDİASI

Fenerbahçe den dev transfer operasyonu! Brann maçında Sörloth görüşmesi 8

Fenerbahçe, Finlandiya'da KuPS U19 forması giyen 16 yaşındaki Volkan Mutlu için girişimlere başladı. Oyuncunun transfer piyasasında yeni Arda Güler olarak lanse edildiği ve sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olduğu iddia edildi. Finlandiya u17 takımıylabirlikte 8 maça çıkan genç oyuncunun 1 golü bulunuyor.

