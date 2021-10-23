Fenerbahçe'den devre arası transfer hamlesi: Jean Philippe Gbamin

Fenerbahçe ocak ayı yaklaşırken transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin scout'ları teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen yıldız futbolcuyu listesine aldı.

YÖNETİM OCAK AYINI BEKLİYOR

Kanarya'nın Everton forması giyen 26 yaşındaki ön libero Jean Phillippe Gbamin için ocak ayında harekete geçeceği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberde; Jean Phillippe Gbamin'in de daha fazla forma şansı bulacağı bir ekibe transfer olmak istediği iddia edildi.

PEREIRA SOL KANAT İSTİYOR

İngiliz medyası takımında forma şansı bulamayan yıldız ismin Süper Lig'de forma giyebileceğine dikkat çekti. Bilindiği gibi Vitor Pereira yaz transfer döneminde de sol kanat istiyordu.

197 MAÇTA 7 GOL VE 6 ASİSTİ VAR

Fildişili Gbamin, 2019 yılında Mainz'den Everton'a 25 milyon Euro'ya transfer oldu.

Toplam 197 maça çıkan Gbamin, 7 kez fileleri havalandırırken 6 da asist yaptı. Yıldız oyuncu kariyerinde sadece 2 kez kırmızı kart gördü.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Everton'da forma giyen Jean Philleppe Gbamin'in güncel piyasa değeri 15 milyon Euro. 12 kez Fildişi Milli Takımı'nda forma giydi. Kulübü Everton ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Bu sezon sadece 1 maçta oynadı.

