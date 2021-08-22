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Fenerbahçe'den Elneny bombası!

22.08.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arsenal'da gözden çıkartılan Mohammed Elneny, Fenerbahçe'ye teklif edildi.

Fenerbahçe'den Elneny bombası!

Başkan Ali Koç, en az 3, hesabı kitabı doğru yaparlarsa 4 transfer daha olacağını söylemişti.

Sarı-Lacivertliler, FFP bütçesinde yer kalması halinde bir de orta saha transferi yapmak istiyor. Vitor Pereira'nın gözü Lille'de forma giyen vatandaşı Xeka'da. Portekizli futbolcu Fransız ekibinde düzenli forma şansı bulamıyor ve ayrılmaya sıcak bakıyor.

SON KARAR PEREIRA'NIN

Öte yandan menajerler vasıtasıyla da öneriler geliyor. Bunlardan biri de bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mohammed Elneny. Arsenal'da gözden çıkartılan Mısırlı yıldız Sarı-Lacivertliler'e teklif edildi. Yönetim kararı Pereira'ya bıraktı.

ELNENY GELMEK İSTİYOR

Yıldız futbolcunun Türkiye'de tekrar futbol oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.


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