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Fenerbahçe'den formalı deprem mesajı; "Geçmiş olsun Türkiyem"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.01.2020 20:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli oyuncular, Medipol Başakşehir maçı öncesi Elazığ'da yaşanan depreme dikkat çekti.

Fenerbahçe'den formalı deprem mesajı; "Geçmiş olsun Türkiyem"

Fenerbahçeli oyuncular, Süper Lig'in 19. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Ülker Stadı'nda yapacağı karşılaşma öncesi "Geçmiş Olsun Türkiyem" yazan formalarla ısınmaya çıktı.

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