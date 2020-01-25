Fenerbahçe'den formalı deprem mesajı; "Geçmiş olsun Türkiyem"

Fenerbahçeli oyuncular, Süper Lig'in 19. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Ülker Stadı'nda yapacağı karşılaşma öncesi "Geçmiş Olsun Türkiyem" yazan formalarla ısınmaya çıktı.
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