Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oldu! Tecrübeli oyun kurucu İsmet Akpınar Sarı-Kırmızılılar'ın yolunu tuttu

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Beko'ya veda ettiğini duyuran tecrübeli oyun kurucu İsmet Akpınar'ın yeni adresi belli oldu.
1.91 boyundaki Akpınar Sarı-Lacivertliler'den ayrılmasının ardından ezeli rakip Galatasaray Nef'in yolunu tuttu. Sarı-kırmızılıların açıklamasında İsmet Akpınar ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Galatasaray Nef, 2023/24 sezonu kadro yapılanması kapsamında ikinci transferini 191 cm boyundaki oyun kurucu İsmet Akpınar'ı kadrosuna dahil ederek gerçekleştirdi. Galatasaray Nef ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan yeni transferimiz İsmet Akpınar'a Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, sarı kırmızılı forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz.