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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oldu! Tecrübeli oyun kurucu İsmet Akpınar Sarı-Kırmızılılar'ın yolunu tuttu

26.06.2023 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko'dan geçtiğimiz günlerde ayrıldığını duyuran İsmet Akpınar resmen Galatasaray NEF'te. Sarı-Kırmızılılar, İsmet Akpınar'ı transfer ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Beko'ya veda ettiğini duyuran tecrübeli oyun kurucu İsmet Akpınar'ın yeni adresi belli oldu.

2 YILLIK SÖZLEŞME

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1.91 boyundaki Akpınar Sarı-Lacivertliler'den ayrılmasının ardından ezeli rakip Galatasaray Nef'in yolunu tuttu. Sarı-kırmızılıların açıklamasında İsmet Akpınar ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI:

Galatasaray Nef, 2023/24 sezonu kadro yapılanması kapsamında ikinci transferini 191 cm boyundaki oyun kurucu İsmet Akpınar'ı kadrosuna dahil ederek gerçekleştirdi. Galatasaray Nef ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan yeni transferimiz İsmet Akpınar'a Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, sarı kırmızılı forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz.

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