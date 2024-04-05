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Fenerbahçe'den Galatasaray maçı öncesi yeni karar!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
05.04.2024 19:24
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Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin maç öncesi yeni bir karar aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı öncesi yeni karar!

7 Nisan'da oynanması beklenen ancak Fenerbahçe'nin U19 takımı ile çıkma kararı aldığı Süper Kupa maçı öncesi sarı lacivertlilerde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe'de yeni bir karar daha alındı. TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray karşısın U-19 takımıyla sahaya çıkması beklenen sarı lacivertlilerin Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısına katılmama kararı aldığı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin, 7 Nisan Pazar günü maçtan 3 saat önce Şanlıurfa'ya gideceği ifade edildi.

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