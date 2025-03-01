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Fenerbahçe'den Galatasaray maçına hakem tepkisi! Fethi Pekin'in açıklamları gündem oldu...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
01.03.2025 21:49
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Kasımpaşa-Galatasaray maçının hakemiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Pekin açıklamasında, "Türk futbol kamuoyunun, taraftarlık kimliğini tesadüfen öğrendiği bu hakemin, yarınki maçı tarafsız yönetmesi mümkün mü? Bu durum adil mi?" dedi.

Fenerbahçe'den Galatasaray maçına hakem tepkisi! Fethi Pekin'in açıklamları gündem oldu...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Sarı-Lacivertli kulübün resmi sitesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı. Pekin yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Kasımpaşa maçına Cihan Aydın'ın atanmasına tepki gösterdi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

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" Ligimizde yakın dönemde “En büyük Galatasaray” nicki ile hakem seminerine katılmış bir hakem, Süper Ligin 26. haftasında yarın Galatasaray maçı yönetecek.

Bu gerçekten hareketle kamuoyuna soruyoruz;

Türk Futbol kamuoyunun, taraftarlık kimliğini tesadüfen öğrendiği bu hakemin, yarınki maçı tarafsız yönetmesi mümkün mü?

Bu durum adil mi?

Dünyanın herhangi bir liginde böyle bir durum söz konusu mu?

Geçmişte formalarını giymiş Ryan Babel isimli futbolcunun, bugün gündemi sarsan “Hakemler bize yardımcı oluyor ve 3 puanı alıyorduk.” itirafları karşısında,
bu kulübün sözde adalet bekçisi yöneticilerinin yorumu nedir?

Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş, kariyeri ile dünyanın en elit hakemleri arasında yer alan bir hakemin dahi günlerce tartışıldığı bu ortamda, gerçeklerden yola çıkarak sorduğumuz bu soruları tüm kamuoyunun dikkatine sunuyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç fenerbahçe
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