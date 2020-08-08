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Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a teşekkür

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.08.2020 14:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, 8 yıl boyunca formasını giyen Hasan Ali'ye hizmetleri için teşekkür etti.

Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'a teşekkür

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden, Hasan Ali Kaldırım için teşekkür mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Şanlı Çubuklu formamızı 8 yıl boyunca 246 maçta şerefle taşımış, göstermiş olduğu istikrar ve profesyonellikle kaptanlık pazubandını koluna takmış, kendini sürekli geliştiren performansıyla Milli takımın da önemli bir parçası olmuş Hasan Ali Kaldırım ile yollarımız ayrılmıştır.
Hasan Ali Kaldırım’a, “kıymetini ve sorumluluğunu her zaman bilmenin huzuruyla soyunma odasına bırakıyorum” diyerek veda ettiği formamız adına akıttığı her bir damla ter için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Hasan Ali Kaldırım. "

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