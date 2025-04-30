Fenerbahçe'den Rafa Silva planı! Tüm hazırlıklar tamamlandı, Jose Mourinho özel ilgileniyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. Sarı-lacivertliler şampiyonluk şansını devam ettirmek için Beşiktaş maçına özel hazırlanıyor.
Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'ın en önemli oyuncusu Rafa Silva'ya özel önlem alıyor. Jose Mourinho'nun takımına bu sebeple direktifler verdiği ve Rafa Silva'yı özel savunduracağı aktarıldı.
Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş derbisinde 3 puandan başka hiçbir şey düşünmüyor. Şampiyonluk şansını devam ettirmek isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup edip Galatasaray'ın yenilmesini bekleyecek.
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