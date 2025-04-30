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Fenerbahçe'den Rafa Silva planı! Tüm hazırlıklar tamamlandı, Jose Mourinho özel ilgileniyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.04.2025 17:35
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için nefesler tutulmuş durumda... 4 Mayıs Pazar günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek iki ekibin mücadelesi şampiyonluğu direkt olarak ilgilendiriyor. Fenerbahçe'nin olası puan kaybına göre Galatasaray'ın şampiyonluk şansı neredeyse kesinleşecek. Bu yüzden işi sıkı tutan sarı-lacivertliler Rafa Silva için özel hazırlık yapıyor.

Fenerbahçe'den Rafa Silva planı! Tüm hazırlıklar tamamlandı, Jose Mourinho özel ilgileniyor
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. Sarı-lacivertliler şampiyonluk şansını devam ettirmek için Beşiktaş maçına özel hazırlanıyor.

RAFA SILVA'YA ÖZEL ÖNLEM

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Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'ın en önemli oyuncusu Rafa Silva'ya özel önlem alıyor. Jose Mourinho'nun takımına bu sebeple direktifler verdiği ve Rafa Silva'yı özel savunduracağı aktarıldı.

TEK HEDEF ÜÇ PUAN

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Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş derbisinde 3 puandan başka hiçbir şey düşünmüyor. Şampiyonluk şansını devam ettirmek isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup edip Galatasaray'ın yenilmesini bekleyecek.

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