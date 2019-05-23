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Fenerbahçe'den resmi Abdullah Avcı açıklaması

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 23.05.2019 13:38 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşme yapılmadığı ve iddiaların gerçek dışı olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'den resmi Abdullah Avcı açıklaması

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın takımın başına geçeceği iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

SARI LACİVERTLİ KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Dün ve bugün itibarıyla basında yer alan Abdullah Avcı iddiaları üzerine, bu konu hakkında bir kez daha açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Sayın Abdullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamış; Sayın Avcı ile direkt veya dolaylı olarak herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Abdullah Avcı spor toto süper lig

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