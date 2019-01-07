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Fenerbahçe'den Serdar Aziz hamlesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.01.2019 08:29 | Son Güncelleme

F.Bahçe, G.Saray’dan 1.8 milyon Euro alacağı olan Serdar’ın zararını karşılamaya hazır. Bu pürüz kısa süre içinde çözülebilir. Skrtel’in de ayrılma ihtimali yüzünden Serdar transferi önem kazandı.

Fenerbahçe'den Serdar Aziz hamlesi

Sarı lacivertli takımın gündeminde Serdar Aziz. Malatya’dan Sadık’ı kadrosuna katan F.Bahçe, şimdi G.Saray’la bağlarını kesen 28 yaşındaki milli stoperi bitirmek istiyor. Oyuncuyla büyük oranda anlaşmaya varıldı ancak son söz G.Saray’ın. Sarı-Kırmızılı tarafın tutumu bu transferde belirleyici olacak. Bonservis bedeli olmadan oyuncusunu bırakmaya yanaşmayan G.Saray, şu anda Serdar’a borçlu durumda. F.Bahçe ise gelişmeleri yakından izliyor.

KESİN OLARAK YOLLAR AYRILDI

Teknik Direktör Fatih Terim, Serdar’la çalışma kültürünün uyuşmadığını belirterek ona kadrosunda yer vermeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklamadan önce de F.Bahçe’nin Serdar’a ilgisi vardı ancak Terim’den af kararı çıkmaması sebebiyle F.Bahçe’nin eli daha da kuvvetlendi. Serdar Aziz’in menajeri kulüpten 1.8 milyon euro alacakları olduğunu söyledi ve F.Bahçe’nin de bu zararı karşılayabileceğini belirtti. G.Saray eğer bu sıkıntıyı gideremezse Serdar’ın bedelsiz ayrılma ihtimali doğacak.

REYES’İN FUTBOLU GÜVEN VERMEDİ

Skrtel’in mutsuz olduğunu ve ayrılmayı düşündüğünü bilen F.Bahçe, eldeki oyuncular Roman ve Reyes’in performansına güvenmediği için Serdar transferini sonuçlandırmak istiyor. Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Reyes, vasatın da altında kaldı. Sadık’ın da uyum sürecini atlatması minimum 2-3 haftayı bulabilir. Fenerbahçe, Serdar Aziz transferini olumlu sonuçlandırırsa diğer bölgeler için de çalışmalarına hız verecek. (AKŞAM)

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