Fenerbahçe'den son yılların en ilginç transfer hamlesi! Kerem Aktürkoğlu için Portekiz'e çıkarma yapılıyor...

Son yılların belki de en ilginç transfer gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan fakat istediği mutluluğu orada da bulamayan Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, futbol direktörü Devin Özek’e “Ne yap ne et, bu transferi bitir” talimatını verdiği öğrenildi. Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmak istemesi Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.
Türkiye'de sadece Galatasaray'da forma giyme isteği bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun transfer döneminin sonuna kadar başka teklif alamaması durumunda Fenerbahçe'ye imza atabileceği ifade ediliyor.
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