SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'den son yılların en ilginç transfer hamlesi! Kerem Aktürkoğlu için Portekiz'e çıkarma yapılıyor...

Benfica'da mutlu olmadığı öğrenilen Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan milli oyuncu için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'den son yılların en ilginç transfer hamlesi! Kerem Aktürkoğlu için Portekiz'e çıkarma yapılıyor...
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son yılların belki de en ilginç transfer gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan fakat istediği mutluluğu orada da bulamayan Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.

ALİ KOÇ TALİMAT VERDİ! "TRANSFERİ BİTİR"

Fenerbahçe den son yılların en ilginç transfer hamlesi! Kerem Aktürkoğlu için Portekiz e çıkarma yapılıyor... 1

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, futbol direktörü Devin Özek’e “Ne yap ne et, bu transferi bitir” talimatını verdiği öğrenildi. Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmak istemesi Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.

GALATASARAY'DA OYNAMA İSTEĞİ VAR

Fenerbahçe den son yılların en ilginç transfer hamlesi! Kerem Aktürkoğlu için Portekiz e çıkarma yapılıyor... 2

Türkiye'de sadece Galatasaray'da forma giyme isteği bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun transfer döneminin sonuna kadar başka teklif alamaması durumunda Fenerbahçe'ye imza atabileceği ifade ediliyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'ın eli çok güçlenecek! Osimhen'in sözleşmesinde madde bugün sona eriyorGalatasaray'ın eli çok güçlenecek! Osimhen'in sözleşmesinde madde bugün sona eriyor
Hakan Çalhanoğlu'nun babası ateşi yaktı! Galatasaray taraftarı heyecandan yerinde duramıyor...Hakan Çalhanoğlu'nun babası ateşi yaktı! Galatasaray taraftarı heyecandan yerinde duramıyor...
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu haberler benfica fenerbahçe galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler

İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler

Bir şehirde salgın alarmı: "Acil müdahale gerekiyor"

Bir şehirde salgın alarmı: "Acil müdahale gerekiyor"

Hakan Çalhanoğlu'nun babası ateşi yaktı! Galatasaray taraftarı heyecandan yerinde duramıyor...

Hakan Çalhanoğlu'nun babası ateşi yaktı! Galatasaray taraftarı heyecandan yerinde duramıyor...

Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızını alıyor! 6 milyon Euro'ya iş bitmek üzere

Galatasaray, Trabzonspor'un eski yıldızını alıyor! 6 milyon Euro'ya iş bitmek üzere

Beşiktaş Türk futbol tarihi rekorunu kırıyor!

Beşiktaş Türk futbol tarihi rekorunu kırıyor!

Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.