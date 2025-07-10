Fenerbahçe'den son yılların en ilginç transfer hamlesi! Kerem Aktürkoğlu için Portekiz'e çıkarma yapılıyor...

Son yılların belki de en ilginç transfer gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan fakat istediği mutluluğu orada da bulamayan Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe iddiası gündeme geldi.

ALİ KOÇ TALİMAT VERDİ! "TRANSFERİ BİTİR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, futbol direktörü Devin Özek’e “Ne yap ne et, bu transferi bitir” talimatını verdiği öğrenildi. Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmak istemesi Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.

GALATASARAY'DA OYNAMA İSTEĞİ VAR

Türkiye'de sadece Galatasaray'da forma giyme isteği bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun transfer döneminin sonuna kadar başka teklif alamaması durumunda Fenerbahçe'ye imza atabileceği ifade ediliyor.