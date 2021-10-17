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Fenerbahçe'den taraftara ayaklanma çağrısı

17.10.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı sonrası konuşan başkan Ali Koç taraftara havalimanına gitme çağrısında bulundu. Sarı lacivertliler bu çağrı sonrası sosyal medya hesabında paylaşımda bulunursak taraftarları Sabiha Gökçen Havalimanı'na davet etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den taraftara ayaklanma çağrısı

Süper Lig'in 9. haftası Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesine sahne oldu. Maçtan 3-1mağlup ayrılan sarı laciverlilerde başkan Ali Koç maç sonu açıklamalarda bulundu. Ali Koç ve Fenerbahçe sosyal medya hesabı taraftarları Sabiha Gökçen'e gitme çağrısı yaptı.

ALİ KOÇ: ARTIK AYAKLANMA ZAMANI

Fenerbahçe camiası artık ayaklanma zamanı! Ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu gücü yıkayacağız. Yürüyüş ise yürüyüş! Sosyal medya ise sosyal medya! Artık ayaklanma zamanı. İki senedir doğrandık! Öyle ya da böyle bu sistem değişecek. Biz şampiyon olacağız. Bunu yazın kafanıza! Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum, Sabiha'ya gidin takımı kucaklayın. Bu takım bu akşam gayet iyi oynuyordu, gayet iyi oynadı.

Ali Koç'tan Trabzonspor maçı sonrası sert açıklamalarAli Koç'tan Trabzonspor maçı sonrası sert açıklamalar

SOSYAL MEDYADAN DA ÇAĞRI YAPILDI

Ali Koç'un maç sonunda yaptığı açıklamanın ardından Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, "Bu gece hakem eliyle yapılan haksızlıklara tepki olarak Fenerbahçemizi karşılamaya gidecek Büyük Taraftarımızın dikkatine; Takımımız 00.15’te Sabiha Gökçen Havaalanı’nda olacaktır." denildi.


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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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