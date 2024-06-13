Fenerbahçe'den tarihi hamle! Florya'nın genç yıldızına kancayı taktılar

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de gündem transfer. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki son isim ise çok konuşulacak cinsten.

İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi Galatasaray Futbol Akademisi'nde top koşturan genç isme göz koydu.

İLK TRANSFER EFE

İlk olarak gelecek vadeden 15 yaşındaki 10 numara Efe Fettahoğlu, Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.

SIRADAKİ İSİM BERAT LUŞ...

Bu kez de yıllardır Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu; aynı zamanda Galatasaray'ın eski oyuncularından Süleyman Luş'un kardeşi olan Berat Luş da yol ayrımına geldi.

YENİ ADRESİ FENERBAHÇE!

Florya'da beklediği ilgiyi görmeyen genç yeteneğin, tıpkı Efe gibi Fenerbahçe ile görüştüğü iddia ediliyor.





