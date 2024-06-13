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Fenerbahçe'den tarihi hamle! Florya'nın genç yıldızına kancayı taktılar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.06.2024 23:08
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Yeni sezonda mutlak şampiyon bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Sarı-Lacivertliler genç isimlere yönelmiş durumda. Bu anlamda temaslarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar çok sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den tarihi hamle! Florya'nın genç yıldızına kancayı taktılar

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de gündem transfer. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki son isim ise çok konuşulacak cinsten.

İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi Galatasaray Futbol Akademisi'nde top koşturan genç isme göz koydu.

İLK TRANSFER EFE

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İlk olarak gelecek vadeden 15 yaşındaki 10 numara Efe Fettahoğlu, Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.

SIRADAKİ İSİM BERAT LUŞ...

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Bu kez de yıllardır Galatasaray altyapısında forma giyen 17 yaşındaki kanat oyuncusu; aynı zamanda Galatasaray'ın eski oyuncularından Süleyman Luş'un kardeşi olan Berat Luş da yol ayrımına geldi.

YENİ ADRESİ FENERBAHÇE!

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Florya'da beklediği ilgiyi görmeyen genç yeteneğin, tıpkı Efe gibi Fenerbahçe ile görüştüğü iddia ediliyor.

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