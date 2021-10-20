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Fenerbahçe'den tarihi protesto! Trabzonspor maçının yayınını 23. dakikada kesti

20.10.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının yayınını FB TV'de verdiği sırada 23. dakikada yayını durdurdu ve sosyal medyadan tepki dolu bir paylaşım yaptı. Ardından canlı yayına katılan Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den tarihi protesto! Trabzonspor maçının yayınını 23. dakikada kesti

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor’a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılırken Kim Min Jae’nin kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili tepkilere bir yenisi daha eklendi. Güney Koreli savunmacının 23. dakikada kırmızı kart görmesiyle kalan dakikaları 10 kişi oynayan sarı lacivertliler, maç sonunda hakem Ali Şansalan’ı suçladı. Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçında yaşananlara dair tepkisini FB TV’den de devam ettirdi.

Sarı lacivertli kulüp, gece 00.00’da Trabzonspor maçının yayınlanacağı duyurdu. Yayın başladıktan sonra 23. dakikada Kim Min Jae’nin kırmızı kart görmesiyle yayın kesildi ve ekrana bir bildiri yansıtıldı. Ekrana gelen yazıda, “Maç yayını sona ermiştir! Maçın 23. dakikasından sonrasında bizim için futbol bitmiştir. Bu yaşananlar futbol değildir, bunun ne olduğu tüm kamuoyunun takdiridir” ifadeleri yer aldı.

“FUTBOL MAÇI DEĞİL, BİR FİLM İZLEDİK

Daha sonra canlı yayına bağlanan Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik, “Bir ilki yaşıyoruz. Bu akşam kendi kanalımızda ilk kez kendi takımımızın maçını yarıda kestik. Bizim için maç adaletin bittiği yerde bitmişti. Camia olarak bu maça dair tavrımızın kararlılıkla devam edeceğini vurgulamak istiyoruz. Bu maçı 23. dakikada kestik. Çünkü, 23. dakika itibarıyla iki takım arasında gerçekleşen bir maç olmaktan çıkmıştı. Bir futbol maçı değil senaryosu çok önceden yazılmış bir film izledik” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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