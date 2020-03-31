Fenerbahçe'den ülke vatandaşlarına çağrı! 'Evde kal'

Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, son zamanlarda yaşanan virüs salgını dolayısıyla insanların bu hastalıktan korunması için evde kalmaları yönünde bir video paylaştı.
Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgını sonrası bir çok ülkede sokağa çıkma yasağı ve organizasyonların iptal edilmesinin ardından Fenerbahçe cephesinden ilk kez bu konu hakkında bir video geldi. İnsanların evde kalmalarını konu alan video sarı lacivertli takımın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
İŞTE O VİDEO
Yakında kavuşmak üzere... ???????? #EvdeKal pic.twitter.com/0GLfJKfpsu— Fenerbahçe SK - ????#EvdeKal (@Fenerbahce) March 31, 2020
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