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Fenerbahçe'den Umtiti hamlesi

24.11.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona'da Xavi'nin gözünden düşen Samuel Umtiti için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, Sarı-Lacivertlilerin Attila Szalai'yi Chelsea'ye satması halinde Xavi'nin kadroda düşünmediği Samuel Umtiti'yi transfer edeceğini yazdı.

Fenerbahçe'den Umtiti hamlesi
Samuel Umtiti

Samuel Umtiti

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Barcelona
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Barcelona'nın çiçeği burnunda teknik direktör Xavi'nin planları arasında yer almayan Samuel Umtiti için Fenerbahçe iddiası. İspanyol basını, Barcelona'da gözden düşen ve Xavi'nin istemediği Samuel Umtiti'yi Fenerbahçe'ye yazdı.

SZALAI İÇİN 20 MİLYON EURO

28 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık sorunları sonrasında gözden düşmüştü. Katalan ekibi, Xavi'nin istemediği futbolcunun mukavelesini feshetmeye hazırlanıyor. Kanarya'nın, Szalai'yi Chelsea'ye satması halinde Umtiti'nin istediği yıllık ücreti verebileceği kaydedildi. Szalai için istenen bonservis bedeli ise en az 20 milyon euro.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Chelsea Attila Szalai
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