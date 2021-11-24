Fenerbahçe'den Umtiti hamlesi

Barcelona'nın çiçeği burnunda teknik direktör Xavi'nin planları arasında yer almayan Samuel Umtiti için Fenerbahçe iddiası. İspanyol basını, Barcelona'da gözden düşen ve Xavi'nin istemediği Samuel Umtiti'yi Fenerbahçe'ye yazdı.

SZALAI İÇİN 20 MİLYON EURO

28 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık sorunları sonrasında gözden düşmüştü. Katalan ekibi, Xavi'nin istemediği futbolcunun mukavelesini feshetmeye hazırlanıyor. Kanarya'nın, Szalai'yi Chelsea'ye satması halinde Umtiti'nin istediği yıllık ücreti verebileceği kaydedildi. Szalai için istenen bonservis bedeli ise en az 20 milyon euro.



