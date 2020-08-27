Fenerbahçe'den yılın bombası geldi! Eran Zahavi ile anlaşma masasındalar...

Vedat Muriqi'ye gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye alan Fenerbahçe, bir yandan da golcü arıyor...
Listesinde birçok isim olan Sarı-Lacivertliler'den sürpriz bir hamle geldi. Yönetim, Çin kulübü Guangzhou'da forma giyen Eran Zahavi'yi listesine aldı. Kısa süre içinde İsrailli forvetin menajeriyle temasa geçileceği öğrenildi.
Profesyonel kulüp kariyerinde 306 maça çıkan Zahavi, tam 238 gol atma başarısı gösterdi. İsrail Milli Takımı’nda 49 maçta 19 gol atan başarılı futbolcu, 33 yaşında olmasına rağmen 5.2 milyon euro değerinde. Ayrılık kararı alan yıldız futbolcunun Çin kulübü ile görüşerek sözleşmesini feshetme isteğini ilettiği belirtiliyor.
Yapılan pazarlıklar sonucuna Eran Zahavi ile yıllık 2 milyon Euro artı bonuslar şeklinde büyük oranda el sıkışıldı.Fenerbahçe'nin bonus olarak 1 milyon Euro imza parası teklif ettiği belirlenirken, transferde son anda bir pürüz çıkmazsa Zahavi'nin İstanbul'a geleceği ifade edildi.
Bu transferde ilerleyen günlerde çok daha sıcak gelişmelerin yaşanacağı öğrenilirken, yıldız oyuncunun da Fenerbahçe ve Türkiye hakkında bilgi topladığı belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun, daha önce Türkiye'de forma giymiş vatandaşları ile konuştuğu ortaya çıktı.
Zahavi'nin 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan vatandaşı Haim Revivo ile daha önce Türkiye'de İstanbulspor, Kayseri, Sivas ve Antalya gibi takımlarda forma giyen Pini Balili'den bilgi aldığı bildirildi.
Guangzhou R&F forması giyen 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Menajerinin Zahavi'ye Fenerbahçe önerisi yapmasının ardından oyuncu Sarı Lacivertliler'in eski futbolcusu dünyaca ünlü isim Roberto Carlos'u aradı. Roberto Carlos ve Eran Zahavi, FaceTime uygulamasında görüştü. Carlos, Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u Zahavi'ye anlattı.
Fenerbahçe'nin öncelikle Zahavi'nin Guangzhou ile yollarını ayırmasını beklediği öğrenildi. İsrailli yıldız serbest kalır kalmaz görüşmelere başlanacak. Daha önce Maccabi, Palermo ve Hapoel Tel Aviv formalarını giyen yıldız futbolcu 1.80 boyunda.
Yıldız golcüden flaş bir hamle geldi. Instagram’dan Fenerbahçe’yi takibe alan Eran Zahavi sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
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