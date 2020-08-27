Fenerbahçe'den yılın bombası geldi! Eran Zahavi ile anlaşma masasındalar...

Vedat Muriqi'ye gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye alan Fenerbahçe, bir yandan da golcü arıyor...

Listesinde birçok isim olan Sarı-Lacivertliler'den sürpriz bir hamle geldi. Yönetim, Çin kulübü Guangzhou'da forma giyen Eran Zahavi'yi listesine aldı. Kısa süre içinde İsrailli forvetin menajeriyle temasa geçileceği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTİYOR

Profesyonel kulüp kariyerinde 306 maça çıkan Zahavi, tam 238 gol atma başarısı gösterdi. İsrail Milli Takımı’nda 49 maçta 19 gol atan başarılı futbolcu, 33 yaşında olmasına rağmen 5.2 milyon euro değerinde. Ayrılık kararı alan yıldız futbolcunun Çin kulübü ile görüşerek sözleşmesini feshetme isteğini ilettiği belirtiliyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Yapılan pazarlıklar sonucuna Eran Zahavi ile yıllık 2 milyon Euro artı bonuslar şeklinde büyük oranda el sıkışıldı.Fenerbahçe'nin bonus olarak 1 milyon Euro imza parası teklif ettiği belirlenirken, transferde son anda bir pürüz çıkmazsa Zahavi'nin İstanbul'a geleceği ifade edildi.

REVİVO VE BALİLİ'DEN BİLGİ ALDI

Bu transferde ilerleyen günlerde çok daha sıcak gelişmelerin yaşanacağı öğrenilirken, yıldız oyuncunun da Fenerbahçe ve Türkiye hakkında bilgi topladığı belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun, daha önce Türkiye'de forma giymiş vatandaşları ile konuştuğu ortaya çıktı.