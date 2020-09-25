Fenerbahçe'den Ze Luis'e 6,5 milyon Euro

Fenerbahçe, Samatta'nın ardından Ze Luis transferini de bitiriyor. Ojogo, Fenerbahçe’nin Ze Luis ile 3 yıllığına anlaştığını ve oyuncuya bu süre içinde 6.5 milyon Euro +1 milyon Euro da bonus vereceğini yazdı. Gazete haberinde Porto ile görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.
Doğum tarihi: 24.01.1991 Ülkesi: Yeşin Burun Adaları Boy: 1.85 Pozisyon: Forvet Oynadığı takımlar: Gil Vicente, Braga, Videoton, S. Moskova, Porto.
Ze Luis, formasını giydiği takımlarla 264 karşılaşmada sahne aldı. 29 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 95 gol sevinci yaşadı, 36 da asist yaptı.
(AKŞAM)
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