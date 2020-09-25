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Fenerbahçe'den Ze Luis'e 6,5 milyon Euro

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.09.2020 09:53 | Son Güncelleme

Son transferini Mbwana Samatta ile yapan sarı lacivertli takım şimdi de gözünü Ze Luis'e çevirdi. Kanarya ikinci bombayı patlatmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un öncelik verdiği isim olan Yeşil Burun Adalı forvet için Porto'yla görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'nın uzun süredir görüşme halinde olduğu Yeşil Burun Adalı oyuncunun transferinde büyük mesafe katettiği belirtildi. Profesyonel olarak 264 maça çıkan yıldız isim, bu maçlarda 95 gol ve 36 asistle oynadı.

Fenerbahçe'den Ze Luis'e 6,5 milyon Euro

Fenerbahçe, Samatta'nın ardından Ze Luis transferini de bitiriyor. Ojogo, Fenerbahçe’nin Ze Luis ile 3 yıllığına anlaştığını ve oyuncuya bu süre içinde 6.5 milyon Euro +1 milyon Euro da bonus vereceğini yazdı. Gazete haberinde Porto ile görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.

ZE LUIS KIMDIR?

Doğum tarihi: 24.01.1991 Ülkesi: Yeşin Burun Adaları Boy: 1.85 Pozisyon: Forvet Oynadığı takımlar: Gil Vicente, Braga, Videoton, S. Moskova, Porto.

91 GOL VE 36 ASİST

Ze Luis, formasını giydiği takımlarla 264 karşılaşmada sahne aldı. 29 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 95 gol sevinci yaşadı, 36 da asist yaptı.

(AKŞAM)

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