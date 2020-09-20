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Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a Saracchi'den kötü haber

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.09.2020 21:10 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Saracchi'den kötü haber geldi.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a Saracchi'den kötü haber

Galatasaray'ın Başakşehir'le karşılaştığı mücadelede Saracchi sakatlandı.

Mücadelenin 60. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sırasında bacağını tutarak yere yatan Saracchi oyundan alındı. Tecrübeli oyuncunun yerine ise Linnes dahil oldu.

Haftaya oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan bu sakatlık sarı-kırmızlı cephede korku yarattı.Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile 27 Eylül Pazar günü karşılaşacak.

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GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan açıklama: "Sağ adductor (kasık) adalesinde ağrı hisseden Marcelo Saracchi’nin sağlık durumu hakkındaki açıklama, Salı günü gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacaktır."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
saracchi ye asla güvenilmez sakat o bence onun yerinede net bir sol bek lazım adam müzmin sakat 1 var 5 yok
Şikebahçe haftaya kocasının evine geliyo hı hı
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