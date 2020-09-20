Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a Saracchi'den kötü haber

Galatasaray'ın Başakşehir'le karşılaştığı mücadelede Saracchi sakatlandı.

Mücadelenin 60. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sırasında bacağını tutarak yere yatan Saracchi oyundan alındı. Tecrübeli oyuncunun yerine ise Linnes dahil oldu.

Haftaya oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan bu sakatlık sarı-kırmızlı cephede korku yarattı.Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile 27 Eylül Pazar günü karşılaşacak.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan açıklama: "Sağ adductor (kasık) adalesinde ağrı hisseden Marcelo Saracchi’nin sağlık durumu hakkındaki açıklama, Salı günü gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacaktır."

