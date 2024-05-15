Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray taraftarına dev müjde! Mertens ile anlaşma tamam

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da kritik karşılaşma öncesi taraftara müjdeli bir haber geldi.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın özellikle son haftalarda attığı kritik gollerle alkış toplayan 37 yaşındaki futbolcusu Dries Mertens, yapılan pazarlıklarda 4 milyon Euro olan maaşında indirimi kabul etti. Ekstra bir talepte bulunmayan tecrübeli oyuncunun devam kararında, eşinin İstanbul’da kalmak istemesi de etkili oldu.

YOLA 'DEVAM' DEDİ

İç transferde sezon sonunu beklemeyen Galatasaray, 10 numarası Dries Mertens'le yola 'devam' dedi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

İki hafta önce Mertens'le görüşmeler başladı, eşi Katrin Kerkhofs da sürece dahil oldu ve taraflar arasında kesin anlaşmaya varıldı. Belçikalı yıldızın sözleşmesi 1 sene daha uzatıldı. Konuyla ilgili Fenerbahçe derbisi öncesinde resmi açıklama bekleniyor.

İŞTE İNDİRİMLİ MAAŞI

8 hafta üst üste asist yaparak sezona damgasını vuran 37 yaşındaki Mertens, menajeri aracılığıyla yapılan pazarlıklarda 4 milyon Euro'dan 2.9 milyon Euro'ya indi ve hiçbir şart koşmadı.





