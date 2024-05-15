SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray taraftarına dev müjde! Mertens ile anlaşma tamam

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray taraftarına dev müjde! Mertens ile anlaşma tamam

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.05.2024 12:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Dries Mertens, takıma katıldığı günden bu yana gerek performansı gerekse karakteriyle taraftarların sevgilisi olurken 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu yeni sezonda da takımda kalmaya karar verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray taraftarına dev müjde! Mertens ile anlaşma tamam
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da kritik karşılaşma öncesi taraftara müjdeli bir haber geldi.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın özellikle son haftalarda attığı kritik gollerle alkış toplayan 37 yaşındaki futbolcusu Dries Mertens, yapılan pazarlıklarda 4 milyon Euro olan maaşında indirimi kabul etti. Ekstra bir talepte bulunmayan tecrübeli oyuncunun devam kararında, eşinin İstanbul’da kalmak istemesi de etkili oldu.

YOLA 'DEVAM' DEDİ

210224_Dries_Mertens_of_Galatasaray_1920

İç transferde sezon sonunu beklemeyen Galatasaray, 10 numarası Dries Mertens'le yola 'devam' dedi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

4a9b568f70574afaa0cf43e64593560b

İki hafta önce Mertens'le görüşmeler başladı, eşi Katrin Kerkhofs da sürece dahil oldu ve taraflar arasında kesin anlaşmaya varıldı. Belçikalı yıldızın sözleşmesi 1 sene daha uzatıldı. Konuyla ilgili Fenerbahçe derbisi öncesinde resmi açıklama bekleniyor.

İŞTE İNDİRİMLİ MAAŞI

galatasaray-transfer-haberleri-dries-mertenste-anlasma-tamam-iste-sozlesme-sartlari-1715712236559

8 hafta üst üste asist yaparak sezona damgasını vuran 37 yaşındaki Mertens, menajeri aracılığıyla yapılan pazarlıklarda 4 milyon Euro'dan 2.9 milyon Euro'ya indi ve hiçbir şart koşmadı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jokic 40 sayı attı, Denver seride öne geçtiJokic 40 sayı attı, Denver seride öne geçti
F.Bahçe'de Mourinho yarışı! Şimdi de Ali Koç harekete geçti, ilk teklif yapıldı bile...F.Bahçe'de Mourinho yarışı! Şimdi de Ali Koç harekete geçti, ilk teklif yapıldı bile...
F.Bahçe'den çok sürpriz transfer! Beşiktaş ile anlaşamayan Cenk Tosun Sarı-Lacivertliler'e...F.Bahçe'den çok sürpriz transfer! Beşiktaş ile anlaşamayan Cenk Tosun Sarı-Lacivertliler'e...
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray mertens Süper Lig yaşında 10 sezon süper li da,
En Çok Okunan Haberler
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için net mesaj: 'Ek zam yok'

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için net mesaj: 'Ek zam yok'

Katliam yapan polisin mesajı ortaya çıktı ‘Kanınızı içsem doymam’

Katliam yapan polisin mesajı ortaya çıktı ‘Kanınızı içsem doymam’

F.Bahçe'de Mourinho yarışı! Şimdi de Ali Koç harekete geçti, ilk teklif yapıldı bile...

F.Bahçe'de Mourinho yarışı! Şimdi de Ali Koç harekete geçti, ilk teklif yapıldı bile...

Artık kesinleşti, sonunda kavuşuyor! Galatasaray'dan Barcelona'ya teklif

Artık kesinleşti, sonunda kavuşuyor! Galatasaray'dan Barcelona'ya teklif

F.Bahçe'den çok sürpriz transfer! Beşiktaş ile anlaşamayan Cenk Tosun Sarı-Lacivertliler'e...

F.Bahçe'den çok sürpriz transfer! Beşiktaş ile anlaşamayan Cenk Tosun Sarı-Lacivertliler'e...

Arda Güler son maçında da gol atınca Ancelotti şaşkınlığını gizleyemedi!

Arda Güler son maçında da gol atınca Ancelotti şaşkınlığını gizleyemedi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.