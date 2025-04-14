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  4. Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ı mağlup etti!

Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ı mağlup etti!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
14.04.2025 19:29
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Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana play-off yarı final üçüncü ve son maçında Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ı mağlup etti!

Sultanlar Ligi play-off yarı final üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı kazanan taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE'NİN FİNALDE RAKİBİ VAKIFBANK OLDU!

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Fenerbahçe Medicana'ya galibiyeti getiren setler 23-25, 25-20, 16-25, 25-13 ve 15-9 şeklinde sona erdi. Fenerbahçe Medicana, finalde VakıfBank'ın rakibi oldu. Galatasaray Daikin ise Eczacıbaşı Dynavit ile üçüncülük maçına çıkacak.

Fenerbahçe - Galatasaray: 3-2

  1. Set Sonucu: Fenerbahçe 23-25 Galatasaray
  2. Set Sonucu: Fenerbahçe 25-20 Galatasaray
  3. Set Sonucu: Fenerbahçe 16-25 Galatasaray
  4. Set Sonucu: Fenerbahçe 25-13 Galatatasaray

  5. Set Sonucu: Fenerbahçe 15-9 Galatasaray

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Anahtar Kelimeler:
spor Voleybol Fenerbahçe voleybol takımı Derbi
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