Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ı mağlup etti!

Sultanlar Ligi play-off yarı final üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı kazanan taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE'NİN FİNALDE RAKİBİ VAKIFBANK OLDU!

Fenerbahçe Medicana'ya galibiyeti getiren setler 23-25, 25-20, 16-25, 25-13 ve 15-9 şeklinde sona erdi. Fenerbahçe Medicana, finalde VakıfBank'ın rakibi oldu. Galatasaray Daikin ise Eczacıbaşı Dynavit ile üçüncülük maçına çıkacak.

Fenerbahçe - Galatasaray: 3-2