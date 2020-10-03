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Fenerbahçe, Diego Perotti ile görüşmelere başladığını açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.10.2020 14:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Roma’da forma giyen Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile görüşmelere başladığını açıkladı. Sarı-lacivertliler resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul’a gelmiştir. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Fenerbahçe, Diego Perotti ile görüşmelere başladığını açıkladı

Fenerbahçe, İtalya ekibi Roma'nın Arjantinli futbolcusu Diego Perotti ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp, Arjantinli futbolcu Diego Perotti'yi İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Perotti, Roma'dan kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 14.30'da geldi. Sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Perotti, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Sağlık kontrolünden geçecek olan 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu daha sonra kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

DİEGO PEROTTİ KİMDİR?

1988 yılında Arjantin’de dünyaya gelen Diego Perotti, CD Meron altyapısında futbola başladı. Sırasıyla Sevilla, Boca Juniors ve Genoa gibi dünyaca ünlü takımlarda oynayan kanat oyucusu, 2015 yılından beri Roma formasını terletiyor. Bu sezon oynadığı futbol ile göz dolduran Perotti, oynadığı 26 maçta 10 gole doğrudan katkı yaptı.

KAYNAK: İHA / AA / DHA


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