Fenerbahçe, Edin Visca ile anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde son yılların en büyük çekişmesi yaşanıyor. Yarın saat 20.30'da başlayacak maçlar sonunda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den biri şampiyonluğunu ilan edecek.Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren dev kulüpler diğer yandan gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Transferin gözde isimlerinden Edin Visca'nın da geleceği şekillenmeye başladı.

YOL AYRIMINA GELDİ

Tam 10 yıldır Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca artık yol ayrımında. Turuncu Lacivertli kulübe 2011-2012 sezonunda transfer olan Boşnak yıldız geçtiğimiz sezon yaşanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.2025 yılına kadar İstanbul ekibiyle sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun kulüp yönetimiyle görüşerek kariyerinde farklı bir adım atmak istediği öğrenildi.

377 MAÇTA 106 KEZ AĞLARI SALLADI

Son 10 sezonda Başakşehir formasıyla 377 maça çıkan Edin Visca bu karşılaşmalarda 106 gol kaydetti. Medipol Başakşehir ile yol ayrımında olan Boşnak yıldızın yeni takımı netleşti.

İKİ BOMBA BİRDEN

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi çoğunluk aranmaksızın 5-6 Haziran tarihlerinde yapılacak. Seçimlerde tek başına aday olması beklenen Başkan Ali Koç'un iki bomba birden patlatacağı ileri sürüldü.Sarı-lacivertliler’in ilk hedefi yıllardır adı gündemden düşmeyen Edin Visca. İstikrarıyla Süper Lig'e damgasına vuran deneyimli oyuncu için Başakşehir ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.