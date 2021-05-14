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Fenerbahçe, Edin Visca ile anlaşma sağladı

14.05.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yarın final haftasına girilecek ve şampiyon belli olacak. Devler yeni sezon transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvadı. Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Edin Visca'nın transferinde flaş gelişme yaşandı. İstikrarıyla Süper Lig'e damga vuran Boşnak yıldız, önümüzdeki sezon gollerini Süper Lig devi için atacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Edin Visca ile anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde son yılların en büyük çekişmesi yaşanıyor. Yarın saat 20.30'da başlayacak maçlar sonunda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den biri şampiyonluğunu ilan edecek.Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren dev kulüpler diğer yandan gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Transferin gözde isimlerinden Edin Visca'nın da geleceği şekillenmeye başladı.

YOL AYRIMINA GELDİ

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Tam 10 yıldır Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca artık yol ayrımında. Turuncu Lacivertli kulübe 2011-2012 sezonunda transfer olan Boşnak yıldız geçtiğimiz sezon yaşanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.2025 yılına kadar İstanbul ekibiyle sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun kulüp yönetimiyle görüşerek kariyerinde farklı bir adım atmak istediği öğrenildi.

377 MAÇTA 106 KEZ AĞLARI SALLADI

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Son 10 sezonda Başakşehir formasıyla 377 maça çıkan Edin Visca bu karşılaşmalarda 106 gol kaydetti. Medipol Başakşehir ile yol ayrımında olan Boşnak yıldızın yeni takımı netleşti.

İKİ BOMBA BİRDEN

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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi çoğunluk aranmaksızın 5-6 Haziran tarihlerinde yapılacak. Seçimlerde tek başına aday olması beklenen Başkan Ali Koç'un iki bomba birden patlatacağı ileri sürüldü.Sarı-lacivertliler’in ilk hedefi yıllardır adı gündemden düşmeyen Edin Visca. İstikrarıyla Süper Lig'e damgasına vuran deneyimli oyuncu için Başakşehir ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRDİ

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Ayrıca Edin Visca ile de el sıkışıldığı belirtildi. İrfan Can Kahveci’de olduğu gibi Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu’nun bu transferde de devreye girmesinin anlaşma sağlanmasında rolü büyük.

ÇELİKLER VE IŞIK DA DUYURMUŞTU

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Takımlardan son transfer haberlerinin değerlendirildiği 'Kontra' Programı'nda Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık Fenerbahçe'nin gelecek sezon için Edin Visca ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

İKİNCİ BOMBA GIROUD

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Bu sezon golcü sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe yönetimi, Chelsea ile sözleşmesi bitecek Oliver Giroud için de girişimlere başladı. Mesut Özil ile Giroud’nun Arsenal döneminden yakın arkadaş olması, bu transferde önemli bir koz olarak görülüyor.

MENAJERİYLE TÜM ŞARTLAR KONUŞULDU

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Olivier Giroud, Tuchel'in Chelsea'nin başına getirilmesinin ardından fazla forma şansı bulamamıştı. Fenerbahçe'nin Fransız golcünün menajeriyle bir araya geldiği ve tüm şartların konuşulduğu ileri sürüldü.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Trabzonspor Edin Visca
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