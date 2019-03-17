SPOR

Fenerbahçe Ersun Yanal ile Kadıköy'de farklı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.03.2019 12:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ligde çıktığı 23 iç saha maçında 18 galibiyet aldı, hiç yenilmedi.

Fenerbahçe Ersun Yanal ile Kadıköy'de farklı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor'u yenerek derin bir nefes alan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile Kadıköy'de önemli bir performansa imza attı.

Deneyimli teknik adam, bu sezon sarı-lacivertli takımın başında ligde 11 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda deplasmanda kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe, puanları ise Kadıköy'de topladı. Sarı-lacivertli takım, söz konusu dönemde evinde 6 maça çıkarken 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti.

Fenerbahçe, aynı periyotta deplasmanda ise 5 maça çıkarken galibiyet yüzü görmedi ve 3 beraberlikle hanesine 3 puan yazdırabildi. Sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'dan önce 2 farklı teknik adamla ligde çıktığı 7 iç saha maçında ise sadece 2 galibiyet alabilmişti. Söz konusu dönemde Phillip Cocu ve Erwin Koeman'lı Fenerbahçe, sahasında 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşamıştı.

GALİBİYET SERİLERİ ARTTI

Fenerbahçe, Ersun Yanal döneminde galibiyet sayısında artış yakaladı. Hollandalı teknik direktörler Phillip Cocu ve Erwin Koeman yönetiminde ligde bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, sadece 3 maç kazanabilmişti. Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetimindeki 11 karşılaşmada ise 4. galibiyetine ulaştı.

ERSUN YANAL KADIKÖY'DE YENİLMİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın başında ligde taraftarı önünde hiç yenilmedi. Bu sezon takımıyla ligde iç sahada 6 maça çıkan Yanal, 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-lacivertlilere son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşatan tecrübeli teknik adam, o dönemde de Kadıköy'de hiç kaybetmemişti. Ersun Yanallı Fenerbahçe, 2013 2014 sezonunda şampiyon olurken, seyircisi önünde çıktığı 17 karşılaşmada 14 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı.

SOLDADO SON BÖLÜMDE AÇILDI

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, son haftalarda attığı gollerle dikkati çekiyor. Ligin ilk yarısında gol atma başarısı gösteremeyen Soldado, Ersun Yanal'ın gelişiyle rakip fileleri sarsmaya başladı. Süper Lig'de son 3 haftayı da boş geçmeyen tecrübeli futbolcu, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'den sonra Demir Grup Sivasspor ağlarını da havalandırdı. Bu sezon 4. golüne imza atan Soldado, 18. haftada Bursaspor ağlarını da sarsmıştı.

MEHMET EKİCİ PERFORMANS ARTTIRDI

Sık sık yaşadığı sakatlıklar ve istikrarsız görüntüsüyle uzun süre sarı-lacivertli taraftarların beklentisinin altında kalan Mehmet, ligin ikinci yarısında performansını yükseltti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın gelişinin ardından daha çok forma şansı bulmaya başlayan Mehmet, son maçlarda kritik gollere imza attı. Söz konusu süreçte sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 780 gün sonra Evkur Yeni Malatyaspor maçında rakip fileleri havalandıran Mehmet, aynı karşılaşmada attığı frikik golüyle resmi maçlarda da 3,5 yıl sonra serbest vuruştan fileleri havalandırmıştı.

Demir Grup Sivasspor karşısında takımının galibiyet golüne imza atan tecrübeli futbolcu, bu sezon 3 golünü de ligin ikinci yarısında kaydetti. Mehmet Ekici, Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor ile oynanan maçta da 2 gol atmayı başarmıştı.

Durun ve bir dakikanızı bu habere ayırın! Kelimeler kifayetsiz...Durun ve bir dakikanızı bu habere ayırın! Kelimeler kifayetsiz...
Ali Koç'tan proje açıklamasıAli Koç'tan proje açıklaması
Fenerbahçe'den CAS açıklamasıFenerbahçe'den CAS açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ersun yanal kadıköy

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Dilmen'den Şenol Güneş'e eleştiri

Dilmen'den Şenol Güneş'e eleştiri

Karius'tan Şenol Güneş'e tepki

Karius'tan Şenol Güneş'e tepki

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!

İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Fenerbahçe için bomba iddia!

Fenerbahçe için bomba iddia!

Fenerbahçe efsanesi hayatını kaybetti

Fenerbahçe efsanesi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Ersun Yanal ile Kadıköy'de farklı

F.Bahçe'de Kadıköy'de Yanal ile farklı

Ali Koç: Fenerbahçe'miz için kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz

Ali Koç'tan proje açıklaması

Fenerbahçe'den CAS açıklaması

Fenerbahçe'den CAS açıklaması

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal’da yırtık tespit edildi

Mehmet Topal'dan kötü haber

THY Euroleague'de 26. haftasında Türk takımları 3'te 2 yaptı

Zirve Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Ersun Yanal ile pes etmiyor

F.Bahçe Yanal ile pes etmiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.