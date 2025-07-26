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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile Başkan Ali Koç arasındaki Jose Mourinho polemiği ortalığı karıştırdı! Bu anlar sosyal medyada trend topic oldu...

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantı sırasında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ile Başkan Ali Koç arasında teknik direktör Jose Mourinho gerginliği yaşandı. Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ''Mourinho ile ilgili bana söylediklerini açıklarsam'' dediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile Başkan Ali Koç arasındaki Jose Mourinho polemiği ortalığı karıştırdı! Bu anlar sosyal medyada trend topic oldu...
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de Divan Kurulu Toplantısı hareketli geçmeye devam ediyor. Kürsüye çıkan Başkan Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile alakalı açıklamalarda bulunurken, araya girip mikrofonu eline alan Aziz Yıldırım gündem olacak açıklamalar yaptı.

ALİ KOÇ: ''MOURINHO ÇOK SIKICI BİR ADAM!''

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile Başkan Ali Koç arasındaki Jose Mourinho polemiği ortalığı karıştırdı! Bu anlar sosyal medyada trend topic oldu... 1

Ali Koç, ''Mourinho ile gecelere aktığımızı iddia ediyorlar. Hepsi yalan. Mourinho içki bile içmiyor. Futbol dışında hiçbir şey konuşamıyoruz. Çok sıkıcı bir adam.'' ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM: ''KONUŞTURMA BENİ...''

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile Başkan Ali Koç arasındaki Jose Mourinho polemiği ortalığı karıştırdı! Bu anlar sosyal medyada trend topic oldu... 2

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Başkan Ali Koç'a yönelik, ''Mourinho ile ilgili bana söylediklerini açıklarsam, çok ayıp olur. Konuşturma beni!'' diye açıklamada bulundu. Bu anlar sosyal medyada trend topic olurken, Jose Mourinho hakkında ikili arasında geçen konuşma büyük merak konusu oldu.

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Aziz Yıldırım José Mourinho Ali Koç fenerbahçe
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