Fenerbahçe evinde Başakşehir'e kaybetti! Emre Belözoğlu'ndan bir ilk

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Başakşehir aradığı golü ikinci yarıda 61. dakikada buldu. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez görev aldığı maçtan galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın pasında topu alan Danijel Aleksic’in ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı gitti.

dakikada Jose Sosa’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkt kaleye yöneldi ve kaleci Volkan Babacan’da kaldı. dakikada sol kanattan İrfan Can Kahveci’nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dimitrios Pelkas’ın son çizgiye inerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan’da kaldı.

dakikada Tolga Ciğerci’nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Berke Özer son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. dakikada sağ kanattan Danijel Aleksic’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Leo Duarte’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer’de kaldı.

dakikada sağ kanattan Berkay Özcan’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Stefano Okaka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

İKİNCİ YARI

dakikada Mergim Berisha’nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. dakikada Nacer Chadli’den pası alan Berkay Özcan’ın rakiplerini geçerek ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1 dakikada Tolga Ciğerci’nin ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Berke Özer uzaklaştırdı. dakikada orta sahada topla buluşan Berkay Özcan’ın rakiplerini geçerek ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Berke Özer’de kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Çimen xx

Fenerbahçe: Berke Özer x, Nazım Sangare x, Kim Min-jae x, Attila Szalai x, Ferdi Kadığolu x, Miguel Crespo x (Mert Hakan Yandaş dk. 65 x), Jose Sosa x (Serdar Dursun dk. 74 x), Osayi-Samuel x (Burak Kapacak dk. 83 ?), Dimitrios Pelkas x (Enner Valencia dk. 65 x), İrfan Can Kahveci x (Ozan Tufan dk. 46 x), Mergim Berisha x

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Diego Rossi, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Arda Okan Kurtulan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caicara xx, Leo Duarte xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Berkay Özcan xx (Alexandru Epureanu dk. 90+2 ?), Tolga Ciğerci xx, Deniz Türüç xx (Serdar Gürler dk. 62 x), Danijel Aleksic xx, Nacer Chadli xx (Fredrik Gulbrandsen dk. 82 ?), Stefano Okaka xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Şener Özbayraklı, Ömer Ali Şahiner, Emre Çolak, Lucas Lima, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Berkay Özcan (dk. 61) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Berke Özer, Miguel Crespo, Mergim Berisha (Fenerbahçe), Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Leo Duarte, Berkay Özcan (Başakşehir)

MAÇ ÖNCESİ NOTLARI

Sarı-lacivertli takımın 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Serdar Aziz sarı kart cezası, Filip Novak sakatlığı, Miha Zajc ise gribal enfeksiyon nedeniyle kadroda yer almadı.

Söz konusu müsabakanın ilk 11'inde yer alan Serdar Dursun ile Enner Valencia ise yedeğe çekildi.

Teknik direktör İsmail Kartal, bu isimlerin yerine Jose Sosa, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'ye ilk 11'de şans verdi.

Fenerbahçe, karşılaşmaya Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Sosa, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Pelkas ve Berisha 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde ise Osman Ertuğrul Çetin, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Valencia, Serdar Dursun, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak ve Arda Okan Kurtulan yer aldı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN BİR İLK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez görev aldı.

Emre Belözoğlu, futbol oynadığı, sportif direktör ve teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'ye karşı ilk kez teknik direktör olarak saha kenarında bulundu.



