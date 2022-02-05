Fenerbahçe evinde Başakşehir'e kaybetti! Emre Belözoğlu'ndan bir ilk

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Başakşehir aradığı golü ikinci yarıda 61. dakikada buldu. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez görev aldığı maçtan galibiyetle ayrıldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Çimen xx
Fenerbahçe: Berke Özer x, Nazım Sangare x, Kim Min-jae x, Attila Szalai x, Ferdi Kadığolu x, Miguel Crespo x (Mert Hakan Yandaş dk. 65 x), Jose Sosa x (Serdar Dursun dk. 74 x), Osayi-Samuel x (Burak Kapacak dk. 83 ?), Dimitrios Pelkas x (Enner Valencia dk. 65 x), İrfan Can Kahveci x (Ozan Tufan dk. 46 x), Mergim Berisha x
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Diego Rossi, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Arda Okan Kurtulan
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caicara xx, Leo Duarte xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Berkay Özcan xx (Alexandru Epureanu dk. 90+2 ?), Tolga Ciğerci xx, Deniz Türüç xx (Serdar Gürler dk. 62 x), Danijel Aleksic xx, Nacer Chadli xx (Fredrik Gulbrandsen dk. 82 ?), Stefano Okaka xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Şener Özbayraklı, Ömer Ali Şahiner, Emre Çolak, Lucas Lima, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Berkay Özcan (dk. 61) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Berke Özer, Miguel Crespo, Mergim Berisha (Fenerbahçe), Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Leo Duarte, Berkay Özcan (Başakşehir)
Sarı-lacivertli takımın 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Serdar Aziz sarı kart cezası, Filip Novak sakatlığı, Miha Zajc ise gribal enfeksiyon nedeniyle kadroda yer almadı.
Söz konusu müsabakanın ilk 11'inde yer alan Serdar Dursun ile Enner Valencia ise yedeğe çekildi.
Teknik direktör İsmail Kartal, bu isimlerin yerine Jose Sosa, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'ye ilk 11'de şans verdi.
Fenerbahçe, karşılaşmaya Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Sosa, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Pelkas ve Berisha 11'iyle çıktı.
Yedek kulübesinde ise Osman Ertuğrul Çetin, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Valencia, Serdar Dursun, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak ve Arda Okan Kurtulan yer aldı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez görev aldı.
Emre Belözoğlu, futbol oynadığı, sportif direktör ve teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'ye karşı ilk kez teknik direktör olarak saha kenarında bulundu.
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