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FENERBAHÇE FC NORDSJAELLAND MAÇ SONUCU! Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21.09.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı canlı yayını için geri sayım sona erdi. Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. hafta maçında Danimarka ekibini konuk etti. Bu organizasyona 2. eleme turundan başlayan İsmail Kartal yönetimindeki ekip Zimbru’yu eleyip üçüncü eleme turunda Maribor’u saf dışı bırakmayı başarmıştı. Play-off turunda da Twente’yi yenen sarı lacivertliler adını gruplara taşıdı. Peki, Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı canlı olarak ekrana geldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. hafta maçında Macar hakem Gergo Bogar düdük çaldı. İsmail Kartal'ın öğrencileri Şükrü Saracoğlu'nda oynanan maç 3-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe FC Nordsjaelland maç sonucu ekranı ve karşılaşmanın ilk 11'leri internette araştırılıyor. İşte Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçıyla ilgili detaylar...

FENERBAHÇE FC NORDSJAELLAND MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE FC NORDSJAELLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı bugün (21 Eylül 2023 Perşembe) saat 19.45'te başladı.

Maç, Şükrü Saracoğlu'nda oynandı.

FENERBAHÇE FC NORDSJAELLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçı EXXEN'de canlı olarak ekrana geldi.

Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçını Macar hakem Gergo Bogar yönetti. Bogar’ın yardımcılıklarını isr Theodoros Georgiou ve Balazs Szalai üstlendi. Maçın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olarak açıklandı.

FENERBAHÇE FC NORDSJAELLAND MAÇI İÇİN HEYECAN DORUKTA

Bu organizasyona 2. eleme turundan başlayan FENERBAHÇE, Zimbru’yu eleyip üçüncü eleme turunda Maribor’u saf dışı bırakmayı başarmıştı. Play-off turunda da Twente’yi yenen sarı lacivertliler adını gruplara taşıdı.

Öte yandan Danimarka ekibi de üçüncü eleme turunda eski adı Steaua București olan FCSB'yi eleyerek play-off turuna yükselmişti. Şimdi gözler Fenerbahçe FC Nordsjaelland maçına çevrildi.

FENERBAHÇE FC NORDSJAELLAND MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe 11'i: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, Kent, King, Batshuayi

Nordsjaelland 11'i: Hansen, Villadsen, Nagalo, Kian Hansen, Frese, Tverskov, Diomande, Svensson, Osman, Schjeliderup, Ingvartsen


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