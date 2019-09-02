Fenerbahçe, Gael Clichy için transfer teklifi yaptı

Transferin son gününde kadrosuna sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Başakşehir'e Gael Clich için resmi teklifte bulundu. Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
Haber Global'in haberine göre, sarı lacivertli takım Fransız sol bek Gael Clichy için Başakşehir'in kapısını çaldı. Kanarya, Okan Buruk'un Clichy kararını bekliyor.
BEDELSİZ GELEBİLİR
Sol bek arayan Başakşehir'in, aradığı ismi bulması halinde Clichy'yi serbest bırakacağı, bulamaması halinde Fransız yıldızın takımda kalacağı öğrenildi.
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