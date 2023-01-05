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Fenerbahçe Galatasaray bileti ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray bileti ne kadar, kaç TL olacak? En ucuz bilet 450 TL!

05.01.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Süper Lig'in 18. haftasında, Galatasaray'a ev sahipliği yapacak. Futbolseverler önemli karşılaşmanın bilet fiyatlarını sorguluyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı için en uygun bilet 450 TL'den satışa sunulacak. Peki Fenerbahçe Galatasaray bileti ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray bileti ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Galatasaray bileti ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray bileti ne kadar, kaç TL olacak? En ucuz bilet 450 TL!

Fenerbahçe Galatasaray maçı heyecanla bekleniyor. Pazar günü oynanacak derbinin biletleri, internet üzerinden sorgulanmaya başlandı. 450 TL'den başlayan bilet fiyatları belli oldu. Peki Fenerbahçe Galatasaray bileti ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray bileti ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE GALATASARAY BİLETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Fenerbahçe Galatasaray maçında en ucuz bilet 450 TL, en pahalı bilet ise 7 bin TL olacak. Biletler 07.01.2023 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla da genel satılacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Biletler; 05.01.2023 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)

06.01.2023 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

Fenerbahçe Galatasaray bileti ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray bileti ne kadar, kaç TL olacak? En ucuz bilet 450 TL!

BİLET FİYATLARI

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1,000,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1,250,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1,600,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1,900,00 TL

Maraton Alt E Blok: 2,500,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 7,000,00 TL


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