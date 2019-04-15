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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sosyal medyayı salladı

sesamos sesamos
SPOR  | 15.04.2019 01:01 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakibine karşı Kadıköy'de galibiyet hasretini sürdürdü. Sosyal medyada maç sonrası yer yerinden oynadı. İşte derbi sonrası sosyal medya paylaşımları...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serisi 20 yıla çıktı. Derbi sonrası dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.

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