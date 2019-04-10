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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilk golü atan taraf çok zor yeniliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.04.2019 12:04 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde, ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilk golü atan taraf çok zor yeniliyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu sezon oynadığı maçlarda, ikinci yarıdaki ilk 15 dakikalık bölümler gol bakımından daha hareketli geçti.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın da bu sezon ligde attığı ve yediği gollere bakıldığında, ikinci yarının ilk 15 dakikası gol bakımından dikkati çekiyor. Ligde geride kalan 27 haftalı bölümde Galatasaray, ikinci yarının başında rakip filelere 15 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü. Fenerbahçe ise söz konusu bölüme bakıldığında etkisiz bir görüntü sergiledi. Sarı-lacivertliler, bahsi geçen kısımda sadece 2 gol atabildi. Fenerbahçe, bu süre aralığında rakiplerinin 6 golüne ise engel olamadı.

GALATASARAY İKİNCİ YARI DAHA ETKİLİ

Galatasaray, bu sezon maçların ikinci yarılarında gol bakımından çok daha etkili bir performansa imza attı. Sarı-kırmızılılar, ligde mücadelelerin ilk yarılarında gol yollarında tutuk bir görüntü sergilerken, rakip ağları 20 kez sarstı. Galatasaray, maçların ikinci yarılarında ise ilk yarıların neredeyse iki katı kadar gol sığdırdı. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarılarda rakip fileleri 38 kez havalandırdı.

İki takım da ilk dakikalarda tutuk

İKİ TAKIM DA İLK DAKİKALARDA TUTUK

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezon dikkati çeken bir diğer gol istatistiği ise maçların ilk bölümlerinde skor üretmede sıkıntı yaşamaları oldu. Bu sezon en az gol sayısını (2) ikinci yarıların ilk 15 dakikasında kaydeden sarı-lacivertliler, maçların ilk 15 dakikasında da sadece 3 gol atabildi. Galatasaray da tıpkı Fenerbahçe gibi karşılaşmalara gol yollarında yavaş başladı.

Bu sezon attığı 58 golle Beşiktaş ile zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, mücadelelerin ilk 15 dakikalık bölümünde ise sadece 1 gol bulabildi. Galatasaray, bahsi geçen kısımda kalesinde 5 gol görürken, Fenerbahçe sadece 2 gol yedi.

FENERBAHÇE 61 - 75 ARASI ETKİLİ

Fenerbahçe, bu sezon gollerinin büyük bölümünü 61 ile 75. dakikalar arasında buldu. Ligde bu sezon 33 gol atabilen sarı-lacivertliler, bu gollerin 10 tanesini bahsi geçen kısımda kaydetti. Fenerbahçe, en çok golü ise (9) ilk yarının son 15 dakikalık bölümünde yedi.

İLK GOLÜ ATAN TARAF ÇOK ZOR YENİLİYOR

Ezeli rekabette 25 yılı kapsayan son 51 lig maçında ilk golü atan takım sadece 3 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 51 lig maçının 7'si gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların altısında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son maçta ise Galatasaray 2-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı. Habere konu olan dönemde 3 karşılaşmada ilk golü atmasına rağmen Galatasaray, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 51 lig mücadelesinin 7'si ise golsüz sona erdi.

FENERBAHÇE SONRADAN AÇILIYOR

Fenerbahçe, bu sezon ligde geriye düştüğü 17 maçın 9'unu kaybetmedi. Bu mücadelelerin 3'ünde rakiplerinden 3 puan alan sarı-lacivertliler, 6 maçtan ise beraberlikle ayrılmayı başardı. Fenerbahçe, evinde Bursaspor, Çaykur Rizespor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında mağlup duruma düşmesine rağmen 3 puana uzandı. Sarı-lacivertliler, bu sezon özellikle derbilerde yaptığı geri dönüşlerle adından söz ettirdi. Fenerbahçe, bu sezon ilk derbisini seyircisi önünde Beşiktaş'a karşı oynadı. Bu mücadelede 1-0 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, eşitliği sağlayarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Daha sonra deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan ve 2-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, rakibinden 1 puan alırken, galibiyeti kaçıran taraf oldu. Fenerbahçe, bu sezonki en çok ses getiren geri dönüşe ise Beşiktaş karşısında imza attı. Sarı-lacivertliler Vodafone Park'taki maçta 3-0 yenik düşmesine rağmen üst üste bulduğu gollerle 1 puan almayı başardı. Fenerbahçe ayrıca bu sezon 3 karşılaşmada öne geçmesine karşın galibiyete ulaşamadı. Sarı-lacivertliler, bu maçların 1'inden puansız ayrılırken, diğer ikisinde 1 puanla yetindi.

GALATASARAY DA ÖNEMLİ GERİ DÖNÜŞLERE İMZA ATTI

Galatasaray, bu sezon ligde yenik duruma düştüğü müsabakalarda önemli geri dönüşler gerçekleştirdi. Sarı-kırmızı takım, tıpkı rakibi Fenerbahçe gibi 3 karşılaşmada öne geçmesine karşın galibiyete ulaşamadı. Galatasaray, bu maçların üçünden de beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, 4 mücadelede ise geriye düşmesine rağmen 3 puanı almasını bildi. Sarı-kırmızılılar, deplasmandaki MKE Ankaragücü, Kasımpaşa ve Bursaspor maçları ile evindeki Demir Grup Sivasspor müsabakasında geriye düşmesine rağmen 3 puana ulaşan taraf oldu.

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