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  4. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde ortalık karıştı! Osimhen'in golünden sonra taraftarlar birbirine girdi

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde ortalık karıştı! Osimhen'in golünden sonra taraftarlar birbirine girdi

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
02.04.2025 21:46
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Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor. Galatasaray Kadıköy'de 2 golle karşılaşmayı önde götürüyor. Sarı-kırmızılıları ikinci golünden sonra tribünlerde ortalık karıştı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde ortalık karıştı! Osimhen'in golünden sonra taraftarlar birbirine girdi

Galatasaray, Victor Osimhen'in golünden sonra 2-0 öne geçti. Bu golden sonra tribünlerde adeta ortalık karıştı. Fenerbahçeli taraftarlar birbirlerine girdi.

BİRBİRİNE GİRDİLER

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Ülker Arena Stadyumunda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tansiyon yükseldi. Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği karşılaşmada 2-0 önde. Victor Osimhen'in golleri derbiye damga vurdu. Osimhen'in attığı ikinci gol sonrası Fenerbahçe tiribünleri arasında kavga çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar birbirlerine girdi.

Canlı Skor

Kadıköy'de ortalığı karıştıran gol! 2 dakika boyunca VAR'da izlendi... Kadıköy'de ortalığı karıştıran gol! 2 dakika boyunca VAR'da izlendi...
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Anahtar Kelimeler:
spor Derbi fenerbahçe galatasaray
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