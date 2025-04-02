Fenerbahçe Galatasaray derbisinde ortalık karıştı! Osimhen'in golünden sonra taraftarlar birbirine girdi

Galatasaray, Victor Osimhen'in golünden sonra 2-0 öne geçti. Bu golden sonra tribünlerde adeta ortalık karıştı. Fenerbahçeli taraftarlar birbirlerine girdi.
Ülker Arena Stadyumunda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tansiyon yükseldi. Galatasaray deplasmanda mücadele ettiği karşılaşmada 2-0 önde. Victor Osimhen'in golleri derbiye damga vurdu. Osimhen'in attığı ikinci gol sonrası Fenerbahçe tiribünleri arasında kavga çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar birbirlerine girdi.
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