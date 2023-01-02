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Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden önce kayıp yaşamak istemiyor!

02.01.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele, 3 Ocak Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden önce kayıp yaşamak istemiyor!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 3 Ocak Salı günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu.

Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.

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