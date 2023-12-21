FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI 2023: Fenerbahçe Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar kaç TL? 1.100 TL'den başlıyor

Fenerbahçe Galatasaray maçı bilet fiyatları bugün (21 Aralık 2023 Perşembe) satışa çıkıyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı bilet fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeler bugün Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell aboneleri 22 Aralık tarihinde alım yapabilecekler. Genel satış ise 23 Aralık tarihinde olacak. Süper Lig'de hem sarı-lacivertli takım hem sarı-kırmızılılar zirve yarışı veriyor. 12. haftaya kadar iki ekip de 1 yenilgi, 1 eşitlik dışında puan kaybı yaşamadı. İki takım 31 puanı zirvede bölüşüyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı bilet fiyatları ile ilgili detaylar...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI 2023

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.000,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 2.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2.500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 3.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 4.500,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 5.100,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 6.000,00 TL

Maraton Alt E Blok: 6.600,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 18.000,00 TL

Misafir Tribünü: 1.430,00 TL

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Galatasaray maçı bilet fiyatları ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21.12.2023 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere (1 adet bilet)

22.12.2023 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

23.12.2023 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.

Kongre üyelerimizin kendilerine sunulan öncelikli bilet alım hakkı için temin edecekleri kodlar, kişiye özel olarak üretilmekte olup 3. kişilerle paylaşılamaz.

Son zamanlarda, kişiye özel kodların karaborsa bilet satışına konu edildiği tespit edilmiştir.

Bu şekilde kendilerine özel olarak tahsis edilen kodları 3. kişilere kullandıranların tespit edilmesi halinde idari yaptırımlar uygulanacaktır."

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.





