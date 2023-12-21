Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri ne kadar, kaç TL? Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı biletleri satışa çıktı mı, nereden alınır?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletlerinin nasıl satın alınacağına dair detaylı bilgiler araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı kendi sahasında konuk edecek. Heyecanlı müsabaka için futbolseverler şimdiden derbi bileti araştırmalarına başladı. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı bilet satın alma işlemleri hakkında detaylı bilgiler...

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü gerçekleşecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç saat 19:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Derbi maçı beIN SPORTS 1 kanalından olarak canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI BİLETİ NE KADAR, NEREDEN ALINIR?

Fenerbahçe - Galatasaray arasında 24 Aralık Pazar günü oynanacak maçın biletleri henüz satışa çıkmadı. Derbi biletlerinin karşılaşmadan 1 gün önce satışa sunulması bekleniyor.

Maç biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabiliyor.







