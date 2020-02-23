Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle | FB GS canlı izle | bein sports şifresiz | canlı yayın

Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle... Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Sezon dev maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Kadıköy'de en son galibiyetini 20 yıl önce alan Galatasaray zorlu Fenerbahçe deplasmanında puan arayacak. Galatasaray bu akşam Kadıköy'de hem bu hasrete son vermek hem de galibiyet serisine devam etmek istiyor. Şampiyonluk yarışından biraz uzak kalan Fenerbahçe, Galatasaray derbisini kazanarak çıkışa geçmek istiyor. 20 yıllık yenilmezlik serisini de sürdürmek isteyen Fenerbahçe için Galatasaray'ın karşısına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Futbolseverler bu maçı şifresiz izlemek canlı yayın arayışı içinde. Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak mücadeleni canlı anlatımı mynet.com'da...

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç beIN Sports HD 1'den canlı izlenebilecek. Derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.