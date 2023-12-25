Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray puan durumu

Fenerbahçe ile Galatasaray maçı Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı kart gören İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düşmesi nedeniyle Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak İstanbulspor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe Galatasaray maçı nın 64'üncü dakikasında sarı kart gören Torreira ve 72'nci dakikada sarı kart gören Sacha Boey cezalı duruma düşmeleri nedeniyle Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDAN DAKİKALAR

27'nci dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Kerem Demirbay'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

43'üncü dakikada Galatasaray'ın sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasındaki karambolden seken top ceza sahası dışındaki Kerem Demirbay'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

61'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek pasını ceza sahası dışındaki Szymanski'ye aktardı. Szymanski'nin vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

68'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Ziyech'in ceza sahasına ortasına istediği gibi dokunmayan Icardi topu auta gönderdi.

71'inci dakikada İsmail Yüksek'ten aldığı pasla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan King'in sağ ayakla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.









