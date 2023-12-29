Fenerbahçe Galatasaray maçı iptal mi? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zamana ertelendi? Takımlar geri mi dönüyor? Tepki büyük!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa final maçı ile ilgili gelişmeler araştırılıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe Suudi Arabistan'ın taleplerini kabul etmediği için sahaya çıkmama kararı aldı. Kriz ülke gündemine oturdu. Takımlar yurda dönüş kararı aldı. Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zamana ertelendi' sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı ile ilgili merak edilenler...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI İPTAL Mİ?

Süper Kupa maçı öncesi yapılan toplantıdan karar çıktı. Kulüplerden gelen ve akışta olmadığı gerekçesiyle reddedilen pankart ve tişörtlere onay çıkmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dik duruşunun ardından Süper Kupa mücadelesi iptal edildi. Takımlarımız yurda dönüyor...

Suudi Arabistan yetkilileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini siyasi mesaj içerebileceği için kullanılmasına izin vermedi.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Fenerbahçe Galatasaray maçının iptal edilmesinin ardından gözler maçın oynanacağı yeni yere ve tarihe çevrildi. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolculara maçın oynanmayacağı bildirildi. İki takım da yurda dönmek için harekete geçti.





