Fenerbahçe-Galatasaray maçına 1 gün kala Fred'den kızdıracak açıklamalar!

Fenerbahçe'nin bel kemiği Fred, Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesi öncesi VOLE'de soruları yanıtladı.

"DOKUZ KİŞİ OYNASAYDIK YİNE DE O MAÇI KAZANABİLİRDİK"

Hakemlerin özellikle bize karşı biraz zorluk çıkardığını düşünüyorum ama biz bunlara rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Örnek vermek gerekirse geçen sene oynadığımız Galatasaray maçının tamamını neredeyse on kişi oynamak zorunda kaldık. Ona rağmen biz işimize odaklandık ve galibiyeti elde ettik. O maçı kazanmamızda takımımızın gücü çok etkiliydi. Takım olarak hepimiz çok odaklanmıştık. Konsantrasyonumuz çok yüksekti. Eğer biz on kişi değil de dokuz kişi oynasaydık yine de o maçı kazanabilirdik.

"AYNI KONSANTRASYONLA ÇIKARSAK HİÇ ŞÜPHE YOK Kİ YİNE GALİBİYETLE AYRILIRIZ"

Djiku sahadan çıktığı anda maçı kazanacağımızı anladık. Çok az hata yaptık rakibe çok az alan verdik. Bir kişi eksik olmamıza rağmen rakip de çok fazla pozisyon üretemedi. Biz daha fazla da gol atabilirdik. Neredeyse canımizı verme pahasına oynadık. Bu maçta da konsantrasyonumuzun aynı şekilde olması gerekiyor. Aynı konsantrasyonla çıkarsak hiç şüphe yok ki yine galibiyetle ayrılırız.