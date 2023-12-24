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Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Arda Kardeşler hangi takımlı? Hayatı ve biyografisi!

24.12.2023 13:27 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hakem Kardeşler, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak bu maçla kariyerinde bir ilki yaşayacak. Kariyerinde ilk kez 8 Mayıs 2022 tarihinde oynanan ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde görev alan deneyimli hakem, ikinci derbisinde yine bir Fenerbahçe maçını yönetecek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? İşte, hayatı ve biyografisi...

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi Arda kardeşler 24 Aralık 2023 Pazar gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olarak açıklandı. Fenerbahçe Galatasaray derbisi için heyecan dorukta. İşte Arda Kardeşler hakkında merak edilenler...

ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler 3 Ocak 1988'de Bursa'da doğmudünyaya geldi.

Arda Kardeşler Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.

Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır.2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ ARDA KARDEŞLER HANGİ TAKIMLI?

Hakemlerin tuttuğu takım bilgisi doğrulanmamaktadır. Bu nedenle Arda Kardeşler'in hangi takımlı olduğu bilinmemektedir.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Galatasaray maçı bugün (24 Aralık 2023 Pazar) saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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