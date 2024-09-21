Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan hakkında olay yorum!

Eski hakem Deniz Çoban, oynanacak maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı değerlendirerek flaş bir yorumda bulundu.

"BU MAÇI YÖNETMEYE ADAY BAŞKA ALTERNATİF YOK"

"Derbiye yapılan atamadan ne iki takım, ne de kamuoyu memnun. Geçmişte yönettiği maçlar hatırlatılarak, Atilla Karaoğlan ataması eleştiriliyor. Fakat bir gerçek var ki bu maçı yönetmeye aday, yönetecek tecrübe ve donanıma sahip yeterli alternatif elde yok. Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek, Suat Arslanboğa, Abdülkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu gibi tecrübeli ve ligin yükünü çeken çoğu isim artık yok.

"ORTASI YOK GİBİ"

"Bu tablodan olmazlar içinden en olabilecek isim Karaoğlan’dı. Karaoğlan’ın ortalama performansına nadir rastlıyoruz. Ya çok iyi oluyor ya da çok başarısız. Ortası çok yok gibi! Umarım bu derbi günü, onun iyi günü olur."

(Fanatik)