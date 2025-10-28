Fenerbahçe Gaziantep'de rahat kazandı! Yorumcu Rıdvan Dilmen Icardi ve En-Nesyri yorumu yaptı... Dilmen'in kehaneti gündem oldu...

Fenerbahçe 10.hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK’yı 4-0’lık skorla rahat geçti. Talisca ve En-Nesyri’nin yıldızlaştığı gecenin ardından lider Galatasaray’la olan puan farkını 6’ya indiren sarı lacivertliler zirve takibini sürdürdü. Maçın ardından Sports Digital youtube kanalında yorum yapan Rıdvan Dilmen, En-nesyri üzerinden diğer forvetleri yorumladı. Ardından gündem olacak kehanette bulundu.

‘‘HİÇ TARTIŞMAYALIM DEĞİL Mİ?’’

Rıdvan Dilmen, "'Bundan bir şey olmaz' 7 gol, 'Bundan bir şey olmaz' 30 tane geçen sene resmi gol, 0 penaltı. Avrupa'da penaltı kaçırdı. Penaltıları atsa Türkiye'nin gol kralıydı. hiç tartışmayalım değil mi?’’ dedi.

''EN-NESYRI KUTUYA GİRDİĞİ ZAMAN ÇOK KİŞİYİ KEL BIRAKIR''

Rıdvan Dilmen, ‘‘Bazı oyuncularla ilgili 'Çok iyi golcü' deniyor. Bir kere, çok iyi golcü çok az adama söylenir. Mesela santrfor Harry Kane çok iyi futbolcudur, aynı zamanda çok iyi golcüdür. Icardi çok iyi futbolcu çok da iyi golcü, fit olduğu zaman. Dzeko çok iyi futbolcu, çok iyi santrfor. En-Nesyri'den hiç beklemeyin siz aldı, verdi, indirdi falan, öyle bir şey yok. En-Nesyri kutuya girdiği zaman çok kişiyi kel bırakır, saç baş yoldurur ama bir anda da ilk yarıyı 2-0 kapattırır.’’ diye konuştu.

‘‘FENERBAHÇE DERBİYİ KAZANIRSA…’’

Rıdvan Dilmen, ‘‘Fenerbahçeli oyunculara baktığımızda, hayatlarından üç harfi attılar: “Güvensiz.” “Sizi” attılar, “güven” kaldı. Bu güven olunca, Stuttgart maçı da iyi bitince ve maça iyi başlayıp farkı ikiye de çıkarınca, rakip takıma hemen hemen sıfır pozisyon verdiler. Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Beşiktaş maçını da kazanarak dönecek olursa, devre arasına kadar ciddi bir ivme yakalar ve zor puan kaybeder diye düşünüyorum. Çünkü takım daha da güçlenecektir.’’ diye söyledi.

TEDESCO'NUN ETKİSİNİ AÇIKLADI

Rıdvan Dilmen, ''Tedesco’nun oyuncu ilişkilerine baktığımız zaman, istişareye çok açık bir hoca olduğunu görüyoruz. Oyuncularla birebir ilişkilerini bence iyi tutuyor ve belli ki fizik olarak da takımı toparlıyor. Fenerbahçe’nin üzerinde oyun anlamında bir ölü toprağı vardı, bunun kalktığını gördük. Bunu ne zaman gördük? Top rakipteyken. Top rakipteyken Fenerbahçe, vurdumduymaz bir takımken bugün daha iyi bir takım gibi gözüktü. Bunun için de takım içerisinde birliktelik, inanç, teknik direktör ilişkileri ve fizik olarak da gelişme kaydedilmesi gerekiyordu.'' dedi.