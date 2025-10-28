SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe Gaziantep'de rahat kazandı! Yorumcu Rıdvan Dilmen Icardi ve En-Nesyri yorumu yaptı... Dilmen'in kehaneti gündem oldu...

Süper Lig’in kapanış müsabakasında Gaziantep FK’yı 4-0 yenen Fenerbahçe, lider Galatasaray’ı yakından takip ederken, yorumcu Rıdvan Dilmen’den olay yaratacak bir kehanet geldi. Dilmen’in ‘‘Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Beşiktaş maçını da kazanarak dönecek olursa…’’ sözleri gündem oldu. İşte detaylar… | Fenerbahçe haberleri ...

Fenerbahçe Gaziantep'de rahat kazandı! Yorumcu Rıdvan Dilmen Icardi ve En-Nesyri yorumu yaptı... Dilmen'in kehaneti gündem oldu...
Burak Kavuncu
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe 10.hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK’yı 4-0’lık skorla rahat geçti. Talisca ve En-Nesyri’nin yıldızlaştığı gecenin ardından lider Galatasaray’la olan puan farkını 6’ya indiren sarı lacivertliler zirve takibini sürdürdü. Maçın ardından Sports Digital youtube kanalında yorum yapan Rıdvan Dilmen, En-nesyri üzerinden diğer forvetleri yorumladı. Ardından gündem olacak kehanette bulundu.

‘‘HİÇ TARTIŞMAYALIM DEĞİL Mİ?’’

Fenerbahçe Gaziantep de rahat kazandı! Yorumcu Rıdvan Dilmen Icardi ve En-Nesyri yorumu yaptı... Dilmen in kehaneti gündem oldu... 1

Rıdvan Dilmen, "'Bundan bir şey olmaz' 7 gol, 'Bundan bir şey olmaz' 30 tane geçen sene resmi gol, 0 penaltı. Avrupa'da penaltı kaçırdı. Penaltıları atsa Türkiye'nin gol kralıydı. hiç tartışmayalım değil mi?’’ dedi.

''EN-NESYRI KUTUYA GİRDİĞİ ZAMAN ÇOK KİŞİYİ KEL BIRAKIR''

Fenerbahçe Gaziantep de rahat kazandı! Yorumcu Rıdvan Dilmen Icardi ve En-Nesyri yorumu yaptı... Dilmen in kehaneti gündem oldu... 2

Rıdvan Dilmen, ‘‘Bazı oyuncularla ilgili 'Çok iyi golcü' deniyor. Bir kere, çok iyi golcü çok az adama söylenir. Mesela santrfor Harry Kane çok iyi futbolcudur, aynı zamanda çok iyi golcüdür. Icardi çok iyi futbolcu çok da iyi golcü, fit olduğu zaman. Dzeko çok iyi futbolcu, çok iyi santrfor. En-Nesyri'den hiç beklemeyin siz aldı, verdi, indirdi falan, öyle bir şey yok. En-Nesyri kutuya girdiği zaman çok kişiyi kel bırakır, saç baş yoldurur ama bir anda da ilk yarıyı 2-0 kapattırır.’’ diye konuştu.

‘‘FENERBAHÇE DERBİYİ KAZANIRSA…’’

Fenerbahçe Gaziantep de rahat kazandı! Yorumcu Rıdvan Dilmen Icardi ve En-Nesyri yorumu yaptı... Dilmen in kehaneti gündem oldu... 3

Rıdvan Dilmen, ‘‘Fenerbahçeli oyunculara baktığımızda, hayatlarından üç harfi attılar: “Güvensiz.” “Sizi” attılar, “güven” kaldı. Bu güven olunca, Stuttgart maçı da iyi bitince ve maça iyi başlayıp farkı ikiye de çıkarınca, rakip takıma hemen hemen sıfır pozisyon verdiler. Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Beşiktaş maçını da kazanarak dönecek olursa, devre arasına kadar ciddi bir ivme yakalar ve zor puan kaybeder diye düşünüyorum. Çünkü takım daha da güçlenecektir.’’ diye söyledi.

TEDESCO'NUN ETKİSİNİ AÇIKLADI

Fenerbahçe Gaziantep de rahat kazandı! Yorumcu Rıdvan Dilmen Icardi ve En-Nesyri yorumu yaptı... Dilmen in kehaneti gündem oldu... 1

Rıdvan Dilmen, ''Tedesco’nun oyuncu ilişkilerine baktığımız zaman, istişareye çok açık bir hoca olduğunu görüyoruz. Oyuncularla birebir ilişkilerini bence iyi tutuyor ve belli ki fizik olarak da takımı toparlıyor. Fenerbahçe’nin üzerinde oyun anlamında bir ölü toprağı vardı, bunun kalktığını gördük. Bunu ne zaman gördük? Top rakipteyken. Top rakipteyken Fenerbahçe, vurdumduymaz bir takımken bugün daha iyi bir takım gibi gözüktü. Bunun için de takım içerisinde birliktelik, inanç, teknik direktör ilişkileri ve fizik olarak da gelişme kaydedilmesi gerekiyordu.'' dedi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahis skandalı derinleşti! Ahmet Çakar duyurdu! ''Mutlak Butlan''Bahis skandalı derinleşti! Ahmet Çakar duyurdu! ''Mutlak Butlan''
Erden Timur'dan flaş açıklama! ''Temiz eller çağrısı...'' Erden Timur'dan flaş açıklama! ''Temiz eller çağrısı...''
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Mauro Icardi Derbi Edin Dzeko Harry Kane Şampiyon beşiktaş fenerbahçe Youssef En-Nesyri Domenico Tedesco Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.