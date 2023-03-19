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Fenerbahçe geriye düştüğü mücadelede Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti! Sarı-Lacivertliler zirveye bir adım daha yaklaştı

19.03.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Sarı-Lacivertliler geriye düşse de karşılaşmadan 3-1'lik üstünlükle ayrılmayı bildi ve Galatasaray'ın puansız kapattığı haftada hata yapmadı.

Fenerbahçe geriye düştüğü mücadelede Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti! Sarı-Lacivertliler zirveye bir adım daha yaklaştı

Lider Galatasaray'ın puansız kapattığı haftada Fenerbahçe, 26'ncı haftanın kapanış mücadelesinde Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Alanyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmada ev sahibi ekip 1-0 öne geçse de üstünlüğü koruyamadı ve Fenerbahçe mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin golü yeni transfer Koulouris'ten gelirken, Fenerbahçe'nin Enner Valencia (2) ve Emre Mor kaydetti. Bu sonuçla Alanyaspor 28 puanda kalırken, Fenerbahçe puanını 54'e yükseltti.

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HENÜZ 4'NCÜ DAKİKA...

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Ev sahibi ekip karşılaşmaya hızlı başlarken, henüz dördüncü dakikada yeni transfer Koulouris ile öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ivan Cavaleiro'nun ortasında topla buluşan Efthimis Koulouris, yaptığı dokunuşla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem Candaş Elbil'in bayrağı ile ofsayt olarak değerlendirilen pozisyon, VAR incelemesi sonucunda geçerli sayılırken, Fenerbahçe rakibi karşısında henüz 4. dakikada 1-0 yenik duruma düştü.

YENİ TRANSFER SAKATLANDI!

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Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Oosterwolde, 17'nci dakikada sakatlanarak yerini Osayi Samuel'e bıraktı.

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35'TE 1-1 OLDU AMA...

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Sarı-Lacivertliler ilk yarının son bölümünde baskısını arttırırken, 35'nci dakikada Rossi ile beraberliği yakaladı ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında gol geçersiz sayıldı.

10 DAKİKA UZATMA

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İlk yarıda oyun birçok kez dururken karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ilk 45 dakikanın sonuna 10 dakika ekledi. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı.

İLK YARI SONUNDA FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA!

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Karşılaşmanın ilk yarısında son düdüğün çalmasıyla beraber, Fenerbahçe resmi kanallarından bir açıklama yayınladı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a yoğun tepki gösteren Sarı-Lacivertli kulüp "Sisteminize yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

HAKEM PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ!

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Karşılaşmada dakikalar 63'ü gösterirken, Osayi Samuel ceza sahası içinde Rassoul ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Enner Valencia penaltı vuruşunda hata yapmazken, 65'nci dakikada takımına beraberliği getirdi.

JESUS KIRMIZI GÖRDÜ

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Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus, Ferdi Kadıoğlu'nun yaşadığı bir pozisyon sonrası kenarda adeta çılgına döndü. Hakem Mete Kalkavan'a yoğun itirazlarda bulunan Jesus, kırmızı kartla cezalandırılarak tribüne gönderildi.

VALENCIA YİNE SAHNEDE!

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Karşılaşmanın son bölümüne girilirken, 85'nci dakikada Fenerbahçe bir kez daha penaltı kazandı. Sarı-Lacivertliler'de topun başına geçen Enner Valencia hem kendisinin hem takımının ikinci golünü atarken, takımını sırtladı.

EMRE MOR'DAN JENERİKLİK GOL!

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Karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan Emre Mor 90+2'nci dakikada enfes bir gol atarak karşılaşmanın skorunu belirledi.

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