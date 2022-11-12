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FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

12.11.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı Lacivertli ekip, Süper Lig'de rakibini ağırladığı 7 karşılaşmanın 5'inden galip ayrılmıştı. Öte yandan geçen sezon Süper Lig'de sarı kanaryaya iki maçta mağlup olan Çotanaklar'ın bu rekabet tarihinde üst üste 3 mağlubiyet almadığı biliniyor. "Fenerbahçe Giresunspor maçı canlı izle" internette araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe Giresunspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından araştırılıyor. Maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşlerin yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olarak açıklandı. Karşılaşma için geri sayım sürerken futbolseverler, Fenerbahçe Giresunspor canlı izle ekranı ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte Fenerbahçe Giresunspor maçının saati ve kanalı...

FENERBAHÇE GİRSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Giresunspor maçı bugün (12 Kasım 2022 Cumartesi) saat 17.00'de başlayacak.

Maç, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE GİRSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Giresunspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE GİRSUNSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, İrfan, Crespo, Rossi, Pedro, King

Giresunspor: Onurcan Piri, Talha Ülvan, Alper Uludağ, Arias, Perez, Serginho, Mejia, Görkem Sağlam, Campuzano, Sainz, Bajic

FENERBAHÇE GİRSUNSPOR MAÇI CANLI TAKİP


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Giresunspor fenerbahçe

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