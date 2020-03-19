Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'a hazırlanıyor

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 19.00’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(DHA)
Falcao'dan sonra Muslera'da isyan etti! İşte yıldız oyuncunun koronavirüs paylaşımı!
Falcao'dan tepki! Sosyal medyada gündem oldu
Trabzonspor antrenmanlara devam ediyor!
Yıldız futbolcudan sonra sevgilisi de koronavriüs kaptı
Barcelona'dan Beşiktaş'a koronavirüs desteği!
Zlatan Ibrahimovic koronavirüsten korkmadığını açıkladı!
Trabzonspor'dan ayrılan John Obi Mikel'den koronavirüs açıklaması!
Beşiktaş hız kesmiyor
F.Bahçe'nin Kayserispor maçındaki hocası
Karantinada olan Ronaldo'ya büyük şok
Koronavirüsün UEFA'ya maliyeti belli oldu
Auckland City şampiyon ilan edildi
Bundesliga'da bir koronavirüs vakası daha
Futbol sevgisi koronavirüs dinlemedi
O teknik adam F.Bahçe için izin istedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum