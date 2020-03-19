Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'a hazırlanıyor

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 19.00’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(DHA)

