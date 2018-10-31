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Fenerbahçe için bomba iddia! Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin gündeminde olan Abdullah Avcı, gelecek bir teklife sıcak bakıyor. Avcı’nın, Emre Belözoğlu’yla birlikte Sarı-Lacivertli kulübe gitme niyetinde olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe için bomba iddia! Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu...

Cocu'dan sonra Fenerbahçe’nin hoca adayları arasında ismi geçen Abdullah Avcı, kendisine bir teklif yapılmasını bekliyor. Sarı-Lacivertli ekibin böyle bir öneride bulunması ve Başakşehir yönetiminin ikna edilmesi halinde Avcı’nın, Kadıköy’e gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Evi de Kadıköy’de olan Avcı’nın bu şekilde büyük bir takımı çalıştırma hayaline ulaşmak istediği de konuşuluyor. Avcı’nın böyle bir ihtimalde ‘Ağabey Futbolcu’ olarak Emre Belözoğlu’nu da yanına alarak gitme planı yaptığı da iddialar arasında.

Avcı, göreve gelmesi halinde F.Bahçe camiasının önde gelen ve dil bilen eski futbolcularından en az 2 kişiyi de yardımcı olarak yanına alacak.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe başakşehir Spor Toto Süper Lig abdullah avcı Cocu emre belözoğlu

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