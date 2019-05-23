SPOR

Fenerbahçe, İrfan Can ile ilgileniyor iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.05.2019 11:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Başakşehir’in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde İrfan’a Fenerbahçe forması giydireceği iddia edildi.

Fenerbahçe, İrfan Can ile ilgileniyor iddiası

Başakşehir’in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde İrfan’a Fenerbahçe forması giydireceği iddia edildi. Spor Toto Süper Lig’de bu sezon bekleneni veremeyen Fenerbahçe transfer harekatına erken başladı.

Dün Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’de oynamak istediği açıklamasını yapmasının ardından bir iddia da İrfan Can Kahveci için geldi. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın İrfan Can’ı çok istediği ve yaz transfer döneminde İrfan’ın Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddia edildi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 36 maçta forma giydi ve 4 gol, 5 asistlik performans gösterdi. (İHA)

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
F.Bahçe'de Emre Belözoğlu sesleriF.Bahçe'de Emre Belözoğlu sesleri
İşte Benzia'nın yeni adresiİşte Benzia'nın yeni adresi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe başakşehir Spor Toto Süper Lig İrfan Can Kahveci

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Dortmund'dan bir bomba transfer daha

Dortmund'dan bir bomba transfer daha

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

Ergin Ataman maçta ihraç edildi

Ergin Ataman maçta ihraç edildi

Vedat Muriqi'den transfer açıklaması

Vedat Muriqi'den transfer açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Fenerbahçe'nin sert açıklamasına Galatasaray'dan gönderme!

Fenerbahçe'nin sert açıklamasına Galatasaray'dan gönderme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması

Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, İrfan Can ile ilgileniyor iddiası

Emre'den sonra bir bomba daha

Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe yolunda

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

Yassine Benzia, Katar Ligi'ne gidiyor

İşte Benzia'nın yeni adresi

Göksel Gümüşdağ: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor

Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe itirafı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Ali Koç: Fenerbahçe olarak daha çok ses yükselteceğiz

Ali Koç isyan etti! 'Kurgulanmış...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.